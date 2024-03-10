Sandıkta önemli bilgi: İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 21 gün kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul seçimlerinde oy kullanacak yabancı seçmenlerin listesini paylaştı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısını açıkladı.
SZC TV’ye konuk olan Çelik, 293 bin 617 yabancı seçmenin, İstanbul seçimlerinde sandığa gideceğini söyledi.
İBB’den alınan verilere göre, oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmenlerin listesinin tamamı şöyle: