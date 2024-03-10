Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat cezaevinden Erdoğan'a mektup yazdı: Ne istedi? /10 Mart 2024 13:24

Dilan Polat cezaevinden Erdoğan'a mektup yazdı: Ne istedi?

Tutuklu sosyal medya fenomeni Dilan Polat, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Adalet Bakanı’na mektup yazdığını açıkladı. İçindekiler ise şimdiden merak konusu oldu.

SHABER3.COM

Kara para aklama iddialarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat avukatları Hüseyin Kaya aracılığıyla cezaevindeki günlerini anlattı. 

Oda TV'nin haberine göre, cezaevi koşullarına değinen Dilan Polat şöyle konuştu: “Cezaevi koşulları elbette dışarısı ile bir değil. Devletimiz elinden geldiğince tutuklu ve mahkumlara güvenli bir ortam sağlamaya çalışıyor. Bana oldukça iyi davranıyorlar. Cezaevi yemekleri dışında bir yemek yemiyoruz. Hastalık durumlarında derhal müdahale ediliyor. Artık çok yakın arkadaşlıklar kurduğum cezaevini memleketten bir parça olarak görüyorum. Tek sorun çocuklarımı çok özledim. Sağlıklı ve özgür günler geçirmeyi umut ediyorum. Yeni bir bakış açısı ve heyecanla çalışmak istiyorum" dedi.

Bir mektup yazdığından bahseden Polat sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na kendi el yazımla bir mektup yazdım. Avukatımla görüştükten sonra gönderip göndermeyeceğimi veya kamuoyu ile paylaşıp paylaşamayacağıma karar vereceğim. Mektupta anlattığım iddianamenin bir an evvel hazırlanması ve suçumuzun ne olduğunun ortaya konmasıdır. Takipçilerimin de bizim için iddia edilen suçları işlemediğimizi, burada neden olduğumu anlamadığımı bilmelerini istiyorum. Sadece vergi suçundan kimse tutuklu değilken, neden burada olduğumu bir türlü kendime izah edemiyorum" diye belirtti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dilan Polat cezaevinden Erdoğan'a mektup yazdı: Ne istedi? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:49:24