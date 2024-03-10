Dilan Polat cezaevinden Erdoğan'a mektup yazdı: Ne istedi?

Kara para aklama iddialarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat avukatları Hüseyin Kaya aracılığıyla cezaevindeki günlerini anlattı.







Oda TV'nin haberine göre, cezaevi koşullarına değinen Dilan Polat şöyle konuştu: “Cezaevi koşulları elbette dışarısı ile bir değil. Devletimiz elinden geldiğince tutuklu ve mahkumlara güvenli bir ortam sağlamaya çalışıyor. Bana oldukça iyi davranıyorlar. Cezaevi yemekleri dışında bir yemek yemiyoruz. Hastalık durumlarında derhal müdahale ediliyor. Artık çok yakın arkadaşlıklar kurduğum cezaevini memleketten bir parça olarak görüyorum. Tek sorun çocuklarımı çok özledim. Sağlıklı ve özgür günler geçirmeyi umut ediyorum. Yeni bir bakış açısı ve heyecanla çalışmak istiyorum" dedi.





Bir mektup yazdığından bahseden Polat sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na kendi el yazımla bir mektup yazdım. Avukatımla görüştükten sonra gönderip göndermeyeceğimi veya kamuoyu ile paylaşıp paylaşamayacağıma karar vereceğim. Mektupta anlattığım iddianamenin bir an evvel hazırlanması ve suçumuzun ne olduğunun ortaya konmasıdır. Takipçilerimin de bizim için iddia edilen suçları işlemediğimizi, burada neden olduğumu anlamadığımı bilmelerini istiyorum. Sadece vergi suçundan kimse tutuklu değilken, neden burada olduğumu bir türlü kendime izah edemiyorum" diye belirtti.









