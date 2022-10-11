Samanyolu Haber /Politika / 'Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti' /11 Ekim 2022 11:08

'Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP vekili Turhan Çömez, “Erdoğan parti kurulmadan önce de ABD’ye gitti, ben yanındaydım” dedi.

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP vekili Turhan Çömez, TELE1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programına konuk oldu.

Gökmen Karadağ,  Çömez’e Erdoğan’ın Prag dönüşü uçakta gazetecilere  seçimden sonra ABD’ye ziyaret gerçekleştirdiği iddiasını sordu.  Çömez, Erdoğan’ın seçimden önce, sonra ve seçildikten sonra birçok defa ABD’ye gittiğini söyledi. Seçimden önce ABD ziyaretinde Erdoğan’ın yanında olduğunu söyleyen Çömez şunlar dile getirdi:

“Biz Amerika’ya gittik. Parti kurulmadan önce gittik kurulduktan sonra da gittik. Erdoğan seçildikten sonra da gitti. Erdoğan’ın biz gittik ama seçildikten sonra gittik ifadesi gerçeği yansıtmıyor.

İcazet konusu da tartışmalı. Ben Türk demokrasisine haksızlık görürüm. Bir siyasi partinin hele hele dış ilişkilerini güçlendirmesi bu sadece Amerika için Avrupa Birliği  için öyle hatta Körfez ülkeleri için de öyle. Kendini anlatması görüşlerini anlatması bir icazet değil. Yadırganacak bir şey değil.

“TOPLUMUN GÖZÜNÜ BAKA BAKA BUNU NASIL DEDİ”

Ama burada yadırganacak bir şey var . Erdoğan nasıl oldu da toplumun gözüne baka baka ben seçildikten sonra gittim dedi. Biz gittik ben yanındaydım.

Parti kurulmadan gittik. Parti kurulduktan sonra da gittik. Seçimden sonra da gittiler ben orada da yoktum.”
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