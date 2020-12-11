Samanyolu Haber /Sağlık / Corona aşısını bulan BioNTech’in hisseleri 4 kat arttı /11 Aralık 2020 20:12

Corona aşısını bulan BioNTech’in hisseleri 4 kat arttı

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından kurulan Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri, bir yılda 4 kat değerlendi.

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Pfizer-BioNTech corona virüsü aşısının ilk defa İngiltere’de kullanılmaya başlanmasından sonra, ABD’de bağımsız danışmanlarından oluşan kurul, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) aşıya acil kullanım izni verilmesini tavsiye etti.

Öte yandan BioNTech firmasının geçen yıl aralık ayında hisse değeri 31 sent iken, bu hafta 129 sentten işlem gördü. Şirketin hisseleri, bir yıl içinde yaklaşık 4 kat değerlendi.

ŞAHİN VE TÜRECİ KURDU

BioNTech, halka açık biyoteknoloji şirketi olarak Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından kuruldu. Firma uzun yıllar çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif bağışıklık terapileri üretti. BioNTech bu yılın başlarında corona virüsü aşısı üzerinde çalışmaya başlayarak ABD ilaç devi Pfizer ile ortaklık kurdu.
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