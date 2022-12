Corona virüsü vakaları artışa geçti

Mevcut artışlar geçtiğimiz kışa göre daha az seyrediyor olsa da Amerika’nın hemen hemen her eyaletinde artış kaydediliyor olması endişeleri yeniden arttırdı.



ABD’de son iki haftada kaydedilen vakaların 7 gün ortalaması alındığında, ülkede her gün 60 bin kişi virüse yakalanıyor. Ülke genelinde 37 bin kişi Corona virüsü sebebi ile hastaneye kaldırılırken, 4226 kişi yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı. Ülkede ölüm oranları da son 14 günde yüzde 4 arttı.



En yoğun artışın kaydedildiği eyalet ise Mississippi oldu. Mississippi’de son 14 günde vakalar yüzde 160 arttı. Eyalette test pozitiflik oranı ise yüzde 15’e yükseldi.



Michigan ve Minnesota’da ise vakalarda düşüş var.



Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden New York’ta ise son 2 haftada vakalar yüzde 60 arttı. Uzmanlar, son 14 gündeki artışın eyalette Şubat ayından bu yana kaydedilen en hızlı artış olduğunu ifade ediyor.



Yeni yıl tatili nedeni ile çok sayıda yerli ve yabancı turistin NewYork’u ziyaret etmesi beklendiğinden, uzmanlar maske kullanımının ve aşılanmanın önemine sık sık dikkat çekiyor.



California’nın en kalabalık şehirlerinden Los Angeles’ta ise son 2 haftada vakalar yüzde 25 arttı. Los Angeles Kamu Sağlığı yetkilileri, maske kullanımının yeniden gündeme gelebileceğini ifade ediyor.



Mevcut vakalar, pandeminin ilk yıllarındaki kış aylarına göre daha az seyrediyor olsa da uzmanlara göre virüs vaka sayılarının gösterdiğinden daha hızlı yayılıyor çünkü çoğu kişi evde yaptıkları testlere güveniyor ve sonuçları bildirmiyor.



Epidemiyologlar bu kışın son iki yıldakinden daha az şiddetli olacağını söylemek için henüz çok erken olduğu söylüyor.