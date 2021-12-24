Samanyolu Haber /Gündem / Corona yasağı, Başbakan'ın garsonluk yapan kızını işsiz bıraktı /24 Aralık 2021 14:48

Corona yasağı, Başbakan'ın garsonluk yapan kızını işsiz bıraktı

İngiltere’de hükümetin Omicron varyantı nedeniyle Noel öncesinde ilan ettiği yeni kısıtlamalar, Başbakan Boris Johnson’ın garsonluk yapan kızını da vurdu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın garson olarak çalışan 24 yaşındaki kızının, hükümetin son dönemde aldığı Covid-19 önlemleri nedeniyle yeni yıla kadar işini kaybettiği ortaya çıktı.

Daily Mail sitesinin haberine göre, Johnson’ın ikinci eşi avukat Marina Wheeler'dan olan kızı Cassia Peaches Johnson Wheeler da, babasının liderliğindeki hükümetin aldığı Covid kısıtlamalarından etkilendi.

Aileye yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Londra'daki popüler bir restoranda garson olarak çalışan Cassia'nın, kısıtlamalar nedeniyle restoranın Noel sürecinde kapanması nedeniyle kısa süre de olsa işsiz kaldığı belirtildi.

Restoranda çalışan bir kişi de Daily Mail'e “Baban başbakanken iş yerinde normal biriymiş gibi davranılması yeterince zor. Şimdi herkes konaklama alanındaki aksaklıklardan babanı suçlarken bir de işini kaybetmek, daha da zor bir durum” dedi.

Covid-19'un hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle alarm durumuna geçen İngiltere hükümeti, bir dizi yeni kısıtlamayı hayata geçirmiş ve halka Noel tatilinde temas konusunda dikkatli olma uyarısında bulunmuştu.
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