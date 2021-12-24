MHP şokta!

Ertan Aksoy, yaptıkları anketin sonuçlarını TELE 1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu '5'inci Boyut' programında açıkladı. Aksoy, araştırmanın yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapıldığını söyledi. TÜİK’in NUTS1 tanımına giren illerdeki verilere göre, AKP ile CHP arasındaki büyük fark neredeyse tamamen eridi.







“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna gelen yanıtları paylaşan Aksoy, daha önce yapılan anketlerde AKP’ye oy veren seçmenlerin sayıyı tamamladığını fakat CHP’nin bu farkı açtığını söyledi.





“İlk evrede AKP’nin tamamladığı bölümü CHP seçmeni tamamlıyor” diyen Aksoy, şu bilgileri verdi:





“Kararsızlar dağıtılmadan verilen yanıtlara göre AKP, yüzde 26.7’de kalıyor. CHP ise ikinci sırada 24,5 ile yer alıyor. HDP ise 9,2. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise hata payının yüzde 3 oluşu göz önünde bulundurularak CHP’nin oyu yüzde 28,7’ye yükseliyor. Çok uzak olmayan bir geçmişte iki parti arasındaki farkın iki kata yakın olduğunu görüyorduk. Bu yüzde 2’ye kadar geriledi. Yüzde 2’nin de altına düştüğü oluyor."





MHP Meclis'e giremiyor!





"Asgari ücretin açıklanmasıyla beraber yaşanan artış 0.4 düzeyinde. Bu artış seçmeninde somut bir dönüşüm yaratmadı. HDP’nin oyunun ne olacağını seçime çok yakın anlayabiliriz. Muhalif seçmen HDP’ye yükleniyor. HDP’yi barajın üzerinde çok net görebiliriz. MHP bütün araştırmalarda baraj yüzde 7’ye çekilmezse baraj altında kalıyor."





Son anket canlı yayında açıklandı: Oy farkı hiç bu kadar kapanmamıştı!





Asgari ücret artışını, ülkenin 4’te 1’i yeterli görüyor. AKP ve MHP seçmeninin yanıtlarında da yüzde 42.7’si yeterli yanıtı veriyor. Yüzde 58’i ise yetersiz diyor.





AKP ve MHP’lilerin anlattığı kadar, tabanları durumu anlatmıyor. Anketlerde HDP seçmeninin yüzde 90’ı ‘yeterli değil’ dedi. Daha önceki anketlerde ‘gelirimi ya da ekonomi mi kaybetmekten korkuyorum’ yanıtlarında yalnızda HDP seçmeni ekonomi yanıtını vermişti.





Geçen yıl aralık ayında sorduğumuz aynı soruya verilen yeterli yanıtı yüzde 15’ti. Bu yıl ise bu oran yüzde 24,8’e çıktı.”





“Sizce DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi hangi ittifakta yer almalıdır?” sorusuna yurttaşların verdiği yanıtları şu sözlerle değerlendirdi:





“Yanıtları yalnızca parti üyelerinden değil tüm seçmenden aldık. Bir partiden bir grup koptuğunda düşünüldüğü kadar o partinin tabanını yanında sürükleyemiyor. Koptukları partilerin tabanları da bu partileri pek talep etmiyor. İttifak talebini de talep eder halde değiller. Cumhur İttifakı’na gitsin diyenlerin oranı oldukça düşük. Muhalif blokta bir uyumluluk halinin olduğu görülüyor.”