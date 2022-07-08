Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19 atağa geçti: Dönüyor! /08 Temmuz 2022 14:53

Covid-19 atağa geçti: Dönüyor!

Avrupa başta dünyanın birçok yerinde koronovirüs uyarıları yapılırken Türkiye'den de dikkat çeken bir adım geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener hastanelerde kapatılan covid servislerinin yeniden açılması için çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

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Koronavirüs (Covid-19) vakaları yeniden tırmanışa geçti. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte virüs dalgalanması yaşanıyor. Ekim ayında beklenen furyanın temmuzda yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, yurttaşları tedbir almaya çağırıyor.

Türkiye’deki vaka artışlarının Omicron alt varyantları BA.4 ve BA.5 ile ilgili olabileceği belirtilirken Çin, İngiltere, Almanya ve İtalya’da da peş peşe tedbirler alınıyor.

"VİRÜSE DUYARLI HALE GELDİLER"
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, şunları ifade etti:

“Vakaların nedeni, bağışıklık yelpazesinin daralmış olması. Aşılanma ve bağışık hasta grubu oranı düşüyor. Aşılamanın üstünden aylar geçti. Üçüncü veya hatırlatma dozunu yaptırmayanlar virüse duyarlı hale geldi. Bu arttıkça vaka sayıları artıyor. Küçük çocuklarda da pozitif vakalar arttı."

COVİD SERVİSLERİ GERİ DÖNÜYOR
“Görev yaptığım hastanede covid artışlarına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Kapanan Covid-19 servisleri vardı, onlara yönelik hazırlıklar var. Daha önce bu servislerde çalışan personelin çalışma sistemine dönük planlamalar tamamlandı. Vaka tırmanışında ortalama 2-4 hafta arasında süreç yatış ve yoğun bakıma yansıyor. Tırmanış trendi 2 hafta oldu, sahada yoğun bakım hizmeti ve yatan hasta hizmeti anlamında lokomotif olan hastanelerde çalışmalar yapılıyor. Büyük ölçüde tamamlandı."
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