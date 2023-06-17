Samanyolu Haber /Gündem / Cumartesi Anneleri/İnsanlarına yine hukuksuzca gözaltı /17 Haziran 2023 18:09

Cumartesi Anneleri/İnsanlarına yine hukuksuzca gözaltı

Cumartesi Anneleri/İnsanları AYM kararına rağmen 951'inci haftada yine engellendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Gerçek Gündem'den aktarıldığına göre Cumatersi Anneleri/İnsanları’nın eylemlerinin 951'inci haftasında Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması yine engellendi.

Kayıp yakınları Galatasaray Meydanı'na HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti ve TİP milletvekilleri eşliğinde geldi.

AÇIKLAMAYI BULDAN OKUDU

Basın açıklaması HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından okunurken, çok sayıda kayıp yakını ve hak savunucusu gözaltına alındı.

951'inci haftada Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınanların isimleri ise şöyle paylaşıldı:

Hanife Yıldız, İkbal Eren Yarıc,ı Maside Ocak, Hanım Tosun, Mikail Kırbayır, Ali Ocak, Eren Keskin, Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, Cihan Kaplan, Hatice Onaran, Fırat Akdeniz, Nazım Dikbaş, İsmail Yücel, Hünkar Hüdai Yurtsever, Arda Yüksel, Meryem Bars

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