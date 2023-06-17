Samanyolu Haber /Gündem / Washington Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını kolaylaştırmaya hazır /17 Haziran 2023 18:12

Washington Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını kolaylaştırmaya hazır

NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin katılmak zorunda olduğu Üyelik Eylem Planı’ndan (MAP) Ukrayna’nın muaf tutulması planlanıyor.

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Ukrayna’nın diğer ülkelerden farklı olarak kolaylaştırılmış bir biçimde NATO’ya üye olması çağrısına Washington yönetiminin sıcak baktığı ve Başkan Biden’ın desteklediği iddia edildi.

CNN’in bazı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna için NATO Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) kaldırılmasına karşı olmadığını söyledi.

İlgili önerinin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapıldığı belirtilen haberde, ABD başkanını bu teklife sıcak baktığı belirtiliyor.
Kuzey Atlantik İttifakı NATO’ya katılmak isteyenler 1999 yılından itibaren NATO Üyelik Eylem Planı (MAP) programa katılmak zorundadır.

CNN, Ukrayna için MAP'nin iptalinin ülkenin NATO'ya katılımını kolaylaştıracağını belirtiyor. Kaynağa göre bu, Stoltenberg'in bu hafta Washington'da Bay Biden ile yaptığı görüşmede tartışılan önerisinin bir parçası.

New York Times daha önce, ABD başkanının olası üçüncü dünya savaşı tehlikesi endişesi nedeniyle kendisini Kiev'e NATO'ya katılma konusunda "belirsiz bir söz" vermekle sınırlamak istediğini yazmıştı.

Bu arada, 15 Haziran'da NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya güçlü bir destek ve dayanışma sinyali gönderileceğini bunun da Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğuna dair açık bir işaret olacağını söyledi.
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