Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan ve Çin petrol ticaretinde Rusya ödemelerinde doları kaldırdı /17 Haziran 2023 18:14

Pakistan ve Çin petrol ticaretinde Rusya ödemelerinde doları kaldırdı

Pakistan ve Çin, Rusya ile yaptıkları petrol ticaretinde doları devre dışı bırakarak yerel para birimlerine geçtiler.

Pakistan ve Çin petrol ticaretinde Rusya ödemelerinde doları kaldırdı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Pakistan ve Çin, Rusya ile yaptıkları petrol ticaretinde doları devre dışı bırakarak yerel para birimlerine geçtiler. 

Önce Rosneft, Çinli CNPC ile ticarette ulusal paraya geçtiğini açıkladı. Anlaşma Çinli petrol devi CNPC ile yapıldı. 

Rus petrol şirketi Rosneft, Çinli devlet petrol ve doğalgaz şirketi CNPC ile hammadde ticaretinde ulusal paralara geçtiklerini duyurdu.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, CNPC heyetiyle yapılan görüşmenin ardından Rosneft’ten yapılan açıklamada, CNPC ile mevcut kontratlara göre petrol hacminin yılda 40 milyon tona ulaştığı ifade edilerek, şu anda şirketler arası hammadde ödemelerinde ulusal para birimlerine geçildiği belirtildi.

Benzer bir anlaşma ise Pakistan ile yapıldı. Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, Rusya’nın Pakistan’a dost ülkelerin para birimleri karşılığında petrol sevkiyatına başladığını, fiyatın hiçbir indirim yapılmadan diğer alıcılarda olduğu gibi belirlendiğini söyledi. Bu şekilde geçtiğimiz günlerde ilk partinin ulaştırıldığını, teslimatların devam edeceğini belirten Şulginov, Rus sıvılaştırılmış gazla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ama henüz fiyatta anlaşmaya varamadıklarını söyledi.
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