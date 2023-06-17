Erdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz

DW Türkçe'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceklerini söyledi.



İstanbul'da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 30'uncu Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz.Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor" dedi.



Erdoğan, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla, büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Dış ticarette en büyük sıkıntımız olan enerji yükünü Karadeniz Gazı, Gabar Petrolü, Akkuyu Nükleer Santrali ve yenilenebilir kaynaklarla asgariye indireceğiz. Güçlü Türkiye yolunda sizlerden aldığımız güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız" diye ekledi.



İhracat hedefleri



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin ihracat hedefleri konusunda ise "Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz" dedi.



Erdoğan, Türkiye'nin 2028 yılına dair ihracat hedefinin de "400 milyar dolar ve üstünü yakalamak" olduğunu belirtti.

TÜİK'e göre enflasyon yüzde 39,59



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs'ta tüketici fiyatlarınınbir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,59 arttığını açıklamıştı. TÜİK verilerine göre, böylece 16 ay sonra ilk kez enflasyon yüzde 40'ın altına düşmüştü.



ENAG'a göre ise doğal gaz fiyatının Mayıs'ta sıfır Lira olduğu varsayımıyla, söz konusu ayda yıllık enflasyon yüzde 105,45 olarak gerçekleşti.