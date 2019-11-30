Cumartesi Anneleri Tahir Elçi'yi andı

Eyleminde konuşan kayıp Nihat Aydoğan'ın kızı Necbir Aydoğan, "Babamın katledilişini dört yıl önce Galatasaray Meydanı’nda kınarken, aynı saat içinde Tarih Elçi’nin katledildiği haberi geldi. Babamın ve Tahir Elçi’nin faillerinin açığa çıkarılmasını istiyorum” dedi.







Cumartesi Anneleri, engelleme üzerine polis ablukasına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokakta eylemlerini gerçekleştirdi.





Bu hafta 30 Kasım 1994 tarihinde Midyat’ta kaldığı evde basılarak gözaltına alınan ve bir daha haber alınamayan Nihat Aydoğan'ın akıbeti soruldu. Bu haftaki açıklamayı 19 Ekim 1995’te gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun yaptı.





Çeyrek asırdır Nihat Aydoğan’ın akıbetini sorduklarını söyleyen Tosun, insan haklarına dayalı siyasetin, hukukun üstünlüğüne dayalı yargının olmayışı; Türkiye'nin en temel sorunlarını çözümsüz bıraktığını söyledi.





39 yaşındaki Aydoğan’ın Midyat’ın Doğançay köyünde yaşadığını hatırlatan Tosun, şöyle dedi:





“30 Kasım 1994 tarihinde sabah 05.00 civarı Aydoğan ailesinin evi çok sayıda özel tim, asker ve korucu tarafından basıldı. Aydoğan dövülerek yataktan kaldırıldı. Elleri ve gözleri bağlı, kanlar İçinde önce Midyat Jandarma Karakolu'na, daha sonra da Mardin Jandarma Merkez Komutanlığı'na götürüldü. Resmi makamlar Aydoğan'ın gözaltına alındıktan 20 gün kadar sonra nöbetçi savcılığa sevk edildiğini ve ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldığını iddia etti. Ancak bu iddia hiçbir zaman güvenilir kanıtlarla desteklenmedi. Aydoğan'dan bir daha haber alınamadı. Uzun yıllar sonra Nihat Aydoğan için nüfus kütüğüne ölüm kaydı düşüldüğü açığa çıktı. Nüfus İdaresi’ne ölüm bildiriminde bulunan köy muhtarı, jandarma komutanının baskısı sonucunda gerçek olmayan bu bildirimi düzenlemek zorunda kaldığını itiraf etti.”





Besna Tosun, “Gözaltında kaybedilişinin 25’inci yılında iktidarı, adli ve idari makamları göreve çağırıyoruz. Aydoğan dosyasındaki cezasızlık son bulsun. Aydoğan'ın akıbeti açıklansın. Nihat Aydoğan'ın kaybedilmesine neden olanlar adil bir biçimde yargılansın” diye seslendi.





Ardından söz alan Nihat Aydoğan’ın kızı Necbir Aydoğan, babasını hiç görmediğini ve bir mezarının olmasını istedi.





Galatasaray Meydanı’nın kayıp yakınlarına 67 haftadır yasaklandığını hatırlatan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ise, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın aldığı yasaklama kararının hukuki olmadığının altını çizdi. Yasaklamaya karşı İstanbul İdare Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulunduklarını ancak henüz karar verilmediğini aktaran Türkdoğan, “Bu davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Aynı zamanda gösteri hakkımızı etkili bir şekilde kullanmak için yürüttüğümüz hukuk mücadelesi devam edecek” şeklinde konuştu.