AKP 2018 genel seçimlerinde İstanbul'da yüzde 42,7 oy aldı. Ankete göre AKP İstanbul'da 9 puan oy kaybediyor.

CHP: Yüzde 32





MHP: Yüzde 6,4





HÜDA-PAR: Yüzde 1,7





Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1





Zafer Partisi yüzde 0,3





Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 0,2

Türkiye Değişim Partisi yüzde 0,2





Diğer yüzde 0,4

Ankete göre Millet İttifakı'nın İstanbul'daki oy oranı yüzde 45 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde Millet İttifakı İstanbul'da yüzde 35,9 oy almıştı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Nokta araştırma şirketi, 17-27 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da 4 bin 836 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre AKP'nin İstanbul'da 9 puan kaybetmesi dikkat çekti.İstanbul'daki anket sonuçları şöyle:2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul'da yüzde 26,4 oy aldı. Ankete göre CHP İstanbul'da oylarını 5,6 puan artırdı.İYİ Parti İstanbul'da bir önceki seçimde yüzde 8 oy aldı.HDP bir önceki seçimde İstanbul'da yüzde 12,7 oy aldı.MHP 2018 genel seçimlerinde İstanbul'da yüzde 8,3 oy aldı.2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi - Resim: 25Ankete göre Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki oy oranı ise yüzde 40,08. Bir önceki seçimde Cumhur İttifakı İstanbul'da yüzde 51 oy aldı.