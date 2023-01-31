Samanyolu Haber /Politika / Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi /31 Ocak 2023 16:07

Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi

Seçim tarihi yaklaştıkça iller bazında yapılan anketler de peş peşe açıklanıyor. Nokta araştırma şirketi, İstanbul'da yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anketin sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın 2018'den bugüne kaybı 10 puandan fazla.

SHABER3.COM

Gazeteduvar'ın haberine göre, Nokta araştırma şirketi, 17-27 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da 4 bin 836 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre AKP'nin İstanbul'da 9 puan kaybetmesi dikkat çekti.

İstanbul'daki anket sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 33,8
AKP 2018 genel seçimlerinde İstanbul'da yüzde 42,7 oy aldı. Ankete göre AKP İstanbul'da 9 puan oy kaybediyor.

CHP: Yüzde 32
2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul'da yüzde 26,4 oy aldı. Ankete göre CHP İstanbul'da oylarını 5,6 puan artırdı.

İYİ Parti: Yüzde 9,8
İYİ Parti İstanbul'da bir önceki seçimde yüzde 8 oy aldı.

HDP: Yüzde 9
HDP bir önceki seçimde İstanbul'da yüzde 12,7 oy aldı.

MHP: Yüzde 6,4
MHP 2018 genel seçimlerinde İstanbul'da yüzde 8,3 oy aldı.

Deva Partisi: Yüzde 1,8

HÜDA-PAR: Yüzde 1,7

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Gelecek Partisi: Yüzde 1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1

Millet Partisi yüzde 0,7

Büyük Birlik Partisi yüzde 0,6

Zafer Partisi yüzde 0,3

Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 0,2

Türkiye Değişim Partisi yüzde 0,2

Diğer yüzde 0,4

Ankete göre Millet İttifakı'nın İstanbul'daki oy oranı yüzde 45 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde Millet İttifakı İstanbul'da yüzde 35,9 oy almıştı.

2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi - Resim: 25
Ankete göre Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki oy oranı ise yüzde 40,08. Bir önceki seçimde Cumhur İttifakı İstanbul'da yüzde 51 oy aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi Sonraki Haber >>

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:50:08