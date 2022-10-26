Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü /26 Ekim 2022 21:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü

Türkiye'nin NATO üyeliğine temkinli yaklaştığı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı aktarıldı.

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Moskova yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında olası bir Rusya müdahalesinden çekinerek Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvuruda bulunan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı aktarıldı.

Türkiye İsveç yönetiminin teröre verdiği destek nedeniyle ülkenin NATO üyeliği konusuna ise çekinceyle yaklaşmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

İsveç Başbakanlık Ofisi görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı telefon görüşmesi oldu. En yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum. Hükümetim, NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü mutabakatı uygulayacak."

Cumhurbaşkanlığı'ndan ise "Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesinde, kendisini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson'a, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı" açıklaması yapıldı.
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