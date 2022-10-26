Samanyolu Haber /Gündem / NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor /26 Ekim 2022 21:49

NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrasında olası bir Moskova müdalaesinden çekinen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'teröre verilen destek' nedeniyle karşı çıkan Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrasında olası bir Moskova müdahalesinden çekinen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'teröre verilen destek' nedeniyle Türkiye'nin çekinceli yaklaşımı sürüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de bu kapsamda bir dizi görüşme yapmak için Türkiye'ye geleceğini açıkladığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olma kararı almıştı. Türkiye ise İsveç ve Finlandiya'nın "teröre destek verdiklerini" öne sürerek üyeliklerini onaylamayacağını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından İsveç, Finlandiya ve Türkiye hattında temaslar başlamış, daha sonra da Türkiye'ye geri adım atmış ve üçlü muhtıra imzalanmıştı.
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