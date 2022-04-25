Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a 1915 tepkisi /25 Nisan 2022 20:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a 1915 tepkisi

1915 olaylarını bir kez daha 'soykırım' olarak ifade eden ABD Başkanı Joe Biden'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi.

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Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçerek bir dizi açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını bir kez daha 'soykırım' olarak anmasına tepki gösterdi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sayın Biden önce Ermenilerle ilgili bilgileri iyi öğrenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

ABD'nin açıklamasını tamamı yalan yanlış bilgilerle dolu olduğu için üzerinde durmuyoruz. Sayın Biden önce Ermenilerle ilgili bilgileri iyi öğrenmesi lazım.

Geçmişte kimi zaman sözlü olarak dile getirilen bu ihanetin kanun teklifi olarak sunulması ister istemez bu hainlere kimlerin cesaret verdiğini düşündürüyor.

HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunuyor. Onları bu parlamentonun mensubu olmaya yakıştırmıyoruz.

Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde de bir sürü kayıplar verilmiştir.
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