Cumhurbaşkanı, kararlarını iptal eden Meclis'i feshetti

Tunus Meclisi’nde neler oldu?





Çevrim içi oturum





Tunus'ta siyasi kriz





Meclis Genel Kurulu’nun çevrim içi toplanma kararının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in başkanlığında toplandı.Çevrimiçi yapılan Meclis oturumunu yasadışı olarak değerlendiren Said, parlamenterleri “başarısız bir darbe” yapmakla suçladı.Bu toplantının ardından yapılan açıklamada 8 ay önce askıya alınan Meclis’in tamamen feshedildiği duyuruldu.Tunus Meclis Başkan Yardımcısı Tarık el-Fetiti başkanlığında çevrim içi düzenlenen oturumda, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı 116 oy ile kabul edildi.Tunus Meclisi sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında oylamanın ardından konuşan Fetiti, 116 oy ile Cumhurbaşkanı Said’in olağanüstü kararlarını iptal eden yasanın onaylandığını, “Yaşasın Tunus” ve “Diyalog, yine diyalog tekrar diyalog” sloganlarıyla duyurdu.Yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı Kays Said’in Meclis'i askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz kararlarının ve ardından çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kaldırılmasını içeriyor.Yasa tasarısının ikinci maddesinde, yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceği ve tüm yetkili makamlara ulaştırılacağı belirtiliyor.Fetiti’nin başkanlığında düzenlenen çevrim içi oturuma Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'inin katıldı.Tunus Meclisi, Raşid el-Gannuşi başkanlığında 28 Mart'ta Meclis Ofisi üyelerinin çoğunluğunun katıldığı bir toplantının ardından "30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenleme" kararı almıştı.Meclis Başkan Yardımcısı Mahir el-Mezyub, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "30 milletvekilinin yazılı talebi doğrultusunda, 30 Mart Çarşamba günü düzenlenecek Meclis oturumunda, Cumhurbaşkanı Said tarafından alınan istisnai kararların kaldırılması görüşülecek." ifadesini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Said ise Meclis'in yeniden toplanma girişimini "bazılarının sandığa gitme korkusuyla yaptığı sefil çabalar" olarak değerlendirmişti.Meclis'in 2 Nisan'da da ülkedeki siyasi ve mali krizlerin değerlendirileceği çevrim içi bir oturum daha düzenlemesi bekleniyor.Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.