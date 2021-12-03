Samanyolu Haber /Medya / Cumhuriyet'te 2 istifa, bir çekilme kararı /03 Aralık 2021 23:20

Cumhuriyet'te 2 istifa, bir çekilme kararı

Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği görevine son verilerek baş danışmanlık görevine getirilen Aykut Küçükkaya ile Cumhuriyet Yayın Koordinatörü Serhat Ozan istifa ettiklerini açıklarken, Yazar Orhan Bursalı'nın da yayın kurulundan çekildiği belirtildi.

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Cumhuriyet Gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği görevine son verilen Aykut Küçükkaya gazeteden istifa etti. Cumhuriyet Yayın Koordinatörü Serhat Ozan da görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yazar Orhan Bursalı

Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye Gazeteciler Sendikası ile yaptığı toplu sözleşmenin ardından işten çıkarılan 8 sendika üyesi gazeteciye destek veren Küçükkaya'nın dün Genel Yayın Yönetmenliği görevine son verildiği duyuruldu. Cumhuriyet'ten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Vakfı'nın toplantısında Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığına atanmasına karar verildiği belirtildi.

Aykut Küçükkaya ise karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun kararı saat 20.40’da yazılı olarak bildirildi… Cuma günü saat 14.00’te yazıişlerinde tüm Cumhuriyet emekçilerine kararımı açıklayacağım…" ifadelerini kullanmıştı.

"İŞTEN ATMA KARARINDAN DÖNÜLMEDİĞİ İÇİN..."

Küçükkaya bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "28 yıllık gazetem Cumhuriyet’e, “VEDA” zamanı. İşten atılan 8 arkadaşımla ilgili karardan geri dönülmediği için gazetemden ve 3 buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum. Cumhuriyetçiler hepinizi çok seviyorum. Sen çok yaşa Cumhuriyet." dedi.
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