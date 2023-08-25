Samanyolu Haber /Gündem / Damat Selçuk Bayraktar ABD uçak gemisinde poz verdi /25 Ağustos 2023 13:36

Damat Selçuk Bayraktar ABD uçak gemisinde poz verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD büyükelçisinin daveti üzerine ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da teknik incelemelerde bulundu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Akdeniz'de TCG ANADOLU'yla ortak tatbikat yapan ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'a davet edildi. 

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'den gelen daveti geri çevirmeyen Bayraktar, USS Gerald R. Ford gemisinde teknik incelemeler yaptı. 

Bayraktar'ın gezisine Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Hava Eğitim Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol ile teknik heyetlerde yer alan subaylar da katıldı.

Selçuk Bayraktar'a gemideki incelemeleri sırasında ABD Deniz Kuvvetleri'nden Tümamiral Erik J. Eslich eşlik etti. Tümamiral Eslich'ten bilgi alan Bayraktar, ABD donanması envanterinde bulunan savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi.

Baykar ekibi ile ABD'li komuta kademesi donanma envanterlerindeki gemilerin hava gücü kabiliyeti ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Selçuk Bayraktar, Tümamiral Eslich ve gemi Komutanı Amiral Rick Burgess ile gemide görevli ABD'li subaylara TCG ANADOLU ve benzeri kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapması planlanan Bayraktar TB3 SİHA ile Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA ile ilgili devam eden geliştirme çalışmalarını anlattı.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi Doğu Akdeniz'de Türk donanmasının amiral gemisi TCG ANADOLU'yla ortak tatbikat yapıyor. Tatbikat kapsamında Türk ve ABD Hava kuvvetleri de ortak eğitim uçuşları yapıyor.
 
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