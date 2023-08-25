Samanyolu Haber /Gündem / Böylesi görülmemişti: Kırtasiyeler artık 'az kullanılmış defter' de satıyor /25 Ağustos 2023 13:28

Böylesi görülmemişti: Kırtasiyeler artık 'az kullanılmış defter' de satıyor

İktidarın yol açtığı ekonomik kriz eğitimi de vurdu. Yüksek enflasyon kırtasiye ürünlerinin fiyatını 2-3 kat artırdı. Artan maliyetlerin ardından veliler ikinci ele yöneldi.

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AKP iktidarının yol açtığı ekonomi politikaları en çok eğitim alanını vurdu.

İktidarın sürekli dile getirdiği 'Eğitimde çağ atladık' söylemi, yeni eğitim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerinde karşılaşılan tabloyla bir kez daha boşa çıktı.  

Kırtasiye ürünlerindeki yüksek fiyatlar velileri ikinci el ürün arayışına itti.

AZ KULLANILMIŞ DEFTERLER SATILIYOR
Cumhuriyet'in haberine göre kırtasiye malzemelerinin fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 artış yaşandı. 

Esnaf, yüksek fiyatlardan dolayı ikinci el az kullanılmış defterlerin satıldığı ve tercih edildiği söyledi. 

Geçen sene en az 500 liraya dolan çantayı bu yıl doldurmak en az bin liradan başlıyor. 

"ÇANTA BİN LİRA İLE 5 BİN LİRA ARASINDA DOLUYOR"
Okul ürünlerindeki fiyat artışıyla ilgili görüş belirten kırtasiyeci Sefa Aslan, ''Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 50-60 arttı. Küçük boy defterler 12-20 lira, büyük boy defter 25-60 lira, suluklar 30-200 lira, beslenme çantaları 40-300 lira arasında marka ve kalitesine göre değişiyor. Bir çanta ortalama geçen sene 500 lira ile 3 bin 500 lira arasında doluyorken, bu sene bin lira ile 5 bin lira arasında doluyor. Velilerin tercihi de önemli çok çeşit ürünler var, farklı kalitelerde ürünlerin fiyatı değişiyor'' diye konuştu. 

"SADECE KIYAFET ALABİLDİM"
Çocuğuyla birlikte alışverişe çıkan veli Hüden Kocameşe, ''Okul alışverişi için Eminönü’ne geldim. Daha ucuz ürünler bulabilmek için burayı tercih ettim. Fiyatlar önceki senelere göre çok farklı. Ürünler 2-3 kat artmış. İkinci el az kullanılmış defterler gördüm, bir kısmı yazılmış kullanılmış ürünler satılıyor. Geçen sene 6’ncı sınıfa giden çocuğumun her ihtiyacını 2 bin liraya almıştım. Şu an 2 bin liraya sadece kıyafet alabildim. Geçen sene 35 lira olan suluklar 100 liranın üzerinde satılıyor'' dedi. 
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