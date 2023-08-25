Çin'de Covid-19 tedbirlerini kaldırdı, iki ayda iki milyon kişi öldü

Ender görülecek bir adımla Çin'in bir eyaleti temmuz ayında web sitesinde bu senenin ilk çeyreğinde ölü yakma işlemlerinin yüzde 70 arttığını gösteren veriler yayınladı ancak söz konusu bilgi kısa süre içerisinde resmi web sitesinden kaldırıldı.







Ülkede şubat ayında üst düzey liderler Covid'e karşı "kesin zafer" ilan etti.



Ancak Çin medyasına göre, virüs hala ülkede dolaşmaya devam ediyor ve perşembe günü Pekin sağlık yetkilileri, Covid'in hala başkentteki bir numaralı bulaşıcı hastalık olduğunu dile getirdi.



Çin'de Covid-19 salgının başından beri, "Sıfır Vaka" olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022'de aniden kaldırılmasıyla vakalar hızla artmış, ülke bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı. Keza kış aylarındaki salgın dalgasında nüfusun yaklaşık yüzde 80'nini oluşturan 1 milyardan fazla kişinin enfekte olduğu tahmin ediliyor.

