AB'de yeni dijital yasa yürürlüğe girdi

'Akışı kişiselleştirmeme' seçeneği





Daha kolay rapor etme





Alınan kararların nedenleri ve itiraz yolları detaylı şekilde açıklanacak





Sahte ve kopya ürünler için önlem





Çocuklar için ek koruma önlemleri





27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'ndeki insanlar, TikTok, Instagram ve Facebook gibi en büyük sosyal medya platformlarında ve Google ve Amazon gibi diğer teknoloji devlerinde arama yaptıklarında, sayfayı aşağı kaydırdıklarında veya bir paylaşımda bulunduklarında bazı şeylerin değişmiş bulacaklar.Bunun nedeni, çoğunun merkezi ABD'de bulunan büyük teknoloji şirketlerinin artık bir dizi yeni AB dijital düzenlemesine tabi olması.AB Dijital Hizmetler Yasası, gizlilik, şeffaflık ve zararlı veya yasa dışı içeriğin kaldırılması söz konusu olduğunda dünyadaki en kullanıcı dostu düzenleme haline geldi.Avrupalı ??kullanıcıları korumayı amaçlayan yeni yasalara ilişkin temel beş şey şunlar:'Otomatik öneri sistemleri' denilen algoritmalar insanların profillerine göre akışlarında ne göreceklerine karar veriyor ve kapatılamıyordu. Avrupalılar artık bunları kapatılabilecek.Uzmanlara göre kullanıcı profillerine dayalı algoritmik öneri sistemleri sosyal medya kullanıcılarını giderek daha aşırı paylaşımlar yapmaya itebiliyor. Bu nedenle Avrupa Komisyonu, kullanıcıların profil oluşturmaya dayalı olmayan içerik önerileri için en az bir seçeneğe daha sahip olmasını istemişti.Facebook ve Instagram'ın çatı kuruluşu Meta, kullanıcıların hangi Instagram Reels, Facebook Hikayeleri ve arama sonuçlarının gösterileceğini belirleyen yapay zeka sıralama ve öneri sistemlerinden çıkabileceğini duyurdu.Bunun yerine insanlar, en yeni gönderilerden başlayarak yalnızca takip ettikleri kişilerin içeriğini görüntülemeyi seçebilecekler.Küresel İlişkiler Meta Başkanı Nick Clegg bir blog yazısında, arama sonuçlarının kullanıcının önceki faaliyetlerine ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmeyeceğini, yalnızca yazdıkları kelimelere dayanacağını söyledi.TikTok'ta, kullanıcıların daha önce görüntüledikleri videolara dayalı videolar göstermek yerine, "Sizin İçin" adı altında ayrı bir bölüm sunacak ve isteyen kullanıcılar burada kendi bölgelerinden ve dünyanın dört bir yanından popüler videolar görebilecek.Tavsiye sistemlerinin kapatılması aynı zamanda "Takip Edilenler" ve "Arkadaşlar" akışlarından gelen gönderilerin kronolojik sırayla gösterileceği anlamına da geliyor.Snapchat kullanıcıları da aynı şekilde kişiselleştirilmiş içerik deneyiminden vazgeçebilecekler.Bununla birlikte kullanıcılar, kanunları çiğneyen veya bir platformun kurallarını ihlal eden bir gönderiyi, videoyu veya yorumu çok daha kolay şekilde rapor edebilecek ve yetkililere bildirebilecekler. Böylece bu içerikler gerektiğinde hızla incelenip kaldırılabilecek.TikTok, kullanıcılara reklamlar da dahil olmak üzere yasa dışı olduğuna inandıkları içerikler için "ek raporlama seçeneği" sunmaya başladı. Sorunu tam olarak belirlemek için insanlar nefret söylemi, taciz, intihar, kendine zarar verme, yanlış bilgilendirme ve dolandırıcılık gibi daha fazla kategori arasından seçim yapabilecekler.Çinli ana şirket ByteDance'in uygulaması olan TikTok, kullanıcılar tarafından işaretlenen videoları incelemek için moderatörler ve hukuk uzmanlarından oluşan yeni bir ekibin yanı sıra, bu tür materyalleri tanımlamak için halihazırda çalışan otomatik sistemler ve mevcut denetleme ekipleri eklediğini duyurdu.Meta'dan Clegg, daha fazla ayrıntı vermeden, Facebook ve Instagram'ın mevcut içerik raporlama araçlarının "insanların erişiminin daha kolay" olduğunu söyledi.AB aynı zamanda tüm bu platformların nasıl çalıştıkları konusunda daha şeffaf olmalarını istiyor.Örneğin TikTok, artık Avrupalı kullanıcıların "geniş kapsamlı içerik denetleme kararları hakkında" daha fazla bilgi alacağını söylüyor.TikTok, "Örneğin, devam eden bir seçimle ilgili doğrulanmamış iddialar içerdiği için bir videonun tavsiye edilmeye uygun olmadığına karar verirsek, bunu kullanıcılara bildireceğiz" dedi.Ayrıca, eylemin otomatik teknoloji tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği de dahil olmak üzere bu kararlarla ilgili daha fazla ayrıntıyı paylaşılacak.Hem içerik oluşturucuların hem de bildirimde bulunanların karara nasıl itiraz edebilecekleri de detaylıca açıklanacak.Google, fazla ayrıntı vermeden 'Arama', 'Haritalar', 'Alışveriş' ve 'PlayStore' da dahil olmak üzere tüm platformlarında içerik denetlemeyi nasıl ele aldığı hakkında daha fazla bilgi verecek olan şeffaflık raporlarının "kapsamını genişlettiğini" duyurdu.Dijital yasa yalnızca içeriği denetlemekle ilgili değil. Aynı zamanda sahte Gucci çantaların, korsan Nike spor ayakkabılarının ve diğer tehlikeli ürünlerin satışını ve pazarlanmasını da durdurmayı amaçlıyor.Bunun için Amazon, şüpheli yasa dışı ürün ve içerikleri bildirmek adına yeni bir yöntem oluşturduğunu ve ayrıca üçüncü taraf satıcılar hakkında daha fazla kamuya açık bilgi sağlanacağını belirtti.Sanal perakende devi Amazon, "mağazamızı kötü niyetli kullanıcılardan ve yasa dışı içerikten koruyarak daha güvenilir bir alışveriş deneyimi yaratmaya önemli ölçüde yatırım yaptık" dedi.Alman sanal giyim mağazası Zalando da sahte ürünler için işaretleme sistemleri kuruyor.Zalando, "Müşteriler yalnızca Zalando tarafından üretilen veya gösterilen içeriği gördüğü için yasa dışı içerik riski platformumuzda sıfıra yakın, dolayısıyla yeni değişiklikleri uygulama konusunda diğer birçok şirketten daha iyi bir konumdayız." diyor.Brüksel, mahremiyet ve manipülasyonla ilgili endişeler nedeniyle çocukları hedef alan dijital reklamlara da sıkı önlemler getirdi. Bu nedenle bazı platformlar düzenlemelerin yürürlüğe gireceği tarihten çok önce ve hatta Avrupa'nın ötesinde de bu alanda kendine çeki düzen verdi ve kurallarını sıkılaştırdı.Örneğin, TikTok Temmuz ayında gençlere reklam göstermek için kullanılan veri türlerini kısıtladığını söylemişti. AB'de ve İngiltere, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn'da 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcılar artık "TikTok'taki veya TikTok dışındaki sanal etkinliklere dayalı" reklamlar görmüyor.Aynı şeyi ABD'de 13 ila 15 yaş arası çocuklar için yapıyor.Snapchat de kişiselleştirilmiş ve hedefli reklamları 18 yaşın altındaki kullanıcılara kısıtlıyor.Şubat ayında Meta, belirli Instagram gönderilerini veya Facebook sayfalarını takip etmek gibi etkinliklerine göre 13 ila 17 arası reklam gösteren Facebook ve Instagram kullanıcılarına bu uygulamayı durdurdu. Artık reklam verenlerin gençlere reklam göstermek için kullanabileceği tek veri noktası yaş ve konumları olacak.