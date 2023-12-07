Danimarka Parlamentosu, Kur'an yakılmasını yasakladı

Euronews'te yer alan habere göre Meclis'te yaklaşık dört saat süren tartışmaların ardından tasarı üçüncü okumada 179 milletvekilinden 94'ünün oyuyla kabul edildi.



Ülkede artık somut olarak, dini metinleri yakmak, kirletmek veya alenen tekmelemek ya da saygısızlık görüntülerini yaygın bir şekilde yaymak yasak olacak.



Ayrıca bunları tahrip etmek, kesmek ya da bıçaklamak da yasaklanıyor.



Yeni yasa kapsamında bu yasağa uymayanlar iki yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.



Danimarka hükümetinin temsilcileri, Parlamentodaki hararetli tartışmalar sırasında söz almadı.



Analistlere göre ise Danimarka hükümetinin asıl amacı ülke çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak.



Ağırlıklı olarak İsveç ve Danimarka olmak üzere yaz aylarında Kuzey Avrupa ülkelerinde Kuran-ı Kerim yakılması eylemleri gerçekleştirildi.



Bu eylemler İsveç ve Danimarka'nın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde protesto edilmelerine yol açtı.



Irak gibi bazı ülkelerde Danimarka Büyükelçiliklerine yönelik saldırılar gerçekleşti.



İsveç gibi Avrupa ülkeleri, Kuran-ı Kerim yakılması eylemini "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendiriyor ve herhangi bir cezai işlem uygulamıyor.