Samanyolu Haber /Politika / Danıştay'ın göreve iade ettiği 'küfürbaz savcı' hakkında yeni karar /25 Kasım 2023 13:11

Danıştay'ın göreve iade ettiği 'küfürbaz savcı' hakkında yeni karar

Siyasi isimlere sosyal medya üzerinden küfür ettiği gerekçesi ile görevden alınan Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ü Danıştay görevine iade etmişti. Ancak HSK, davaları devam ettiği gerekçesiyle Gündüz'ü tekrar açığa aldı.

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'@HOHMUSTESARI', 'Sayın Müsteşar' adıyla sosyal medyadan bakanların da aralarında bulunduğu siyasilere küfürler savurduğu ortaya çıkınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından ihraç edilen, ancak Danıştay tarafından görevine iadesine karar verilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, yeniden açığa alındı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre "Hakaret" suçundan ceza alan eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz, ihraç edilmesinin ardından Danıştay'a açtığı davada görevine iade yönünde karar çıkmıştı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kararın iptali için Danıştay'a başvurdu. Danıştay 5. Daire'nin kararı kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken son kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

GÖREVE İADE EDİLİP AÇIĞA ALINDI

İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, Danıştay 5. Daire'nin verdiği göreve iade kararını 30 gün içerisinde uygulaması gereken HSK, 27 Ekim'de gelen Danıştay kararı üzerine Gündüz'ü görevine iade etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, HSK'nın yaptığı itiraza karşı henüz karar vermezken, HSK 2. Dairesi yeniden toplandı. 2. Daire, Gündüz hakkında hem idari hem de Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde "hakaret" davasının sürdüğünü belirterek Gündüz'ü görevine başlamadan yeniden açığa aldı.

Gündüz, Danıştay ve Yargıtay'da devam eden davaları sonuçlanıncaya kadar görevine dönemeyecek.

Danıştay'ın ve Yargıtay'ın verdiği kararların ardından HSK, Gündüz hakkında yeniden karar verecek.
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