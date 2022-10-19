TELE1 ile ilgili alınan yayın durdurma kararını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı.







Kılıçdaroğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz.









