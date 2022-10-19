Samanyolu Haber /Gündem / "Dayanışma içinde olacağız" /19 Ekim 2022 20:02

"Dayanışma içinde olacağız"

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetimi tarafından TELE1 ile ilgili alınan yayın durdurma kararını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı.

SHABER3.COM

TELE1 ile ilgili alınan yayın durdurma kararını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı.

Kılıçdaroğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Dayanışma içinde olacağız" Sonraki Haber >>

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:58:30