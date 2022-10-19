Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından gözlerin üzerinde olduğu ve Balkanların adeta barut fıçısı konumundaki Kosova'yla ilgili Rusya'nın BM Temsilcisi Vassily Nebenzia'dan yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Vassily Nebenzia, Kosova çevresindeki durumun Balkanlar'daki "ana güvenlik sorunu" olmaya devam ettiğini belirterek, uluslararası toplumun özel ilgi göstermesinin gerektiğini söyledi.Nebenzia, "Kosova, Balkanlar'daki gerginliğin ana odak noktası olmaya devam ederek bölgede barış ve istikrarı koruma çabalarını baltalıyor. Kosova'daki güvenlik durumu da giderek kötüleşiyor, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi'nin yakından ilgilenmesini gerektiriyor" dedi.