Samanyolu Haber /Gündem / Defne Samyeli'den Sedat Peker'e yanıt /26 Mayıs 2021 20:38

Defne Samyeli'den Sedat Peker'e yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kavgasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İçişleri Bakanımızın yanındayız" mesajı sonrası Sedat Peker daha önce gündeme gelmiş olan iddiaları tekrar paylaştı.

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17-25 Aralık sürecinde Defne Samyeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın arasında yaşandığı iddiasıyla servis edilen iddialara işaret ettiği değerlendirilen Peker, "Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın" dedi.

Peker'in bu tweetine cevap ise Defne Samyeli'den geldi.

Samyeli, "Kul hakkına sığdı mı?" notuyla paylaştığı tweetinde şunları kaydetti:

Sosyal medya kullanıcılarının meraklı bekleyişini ve yoğun ilgisini fark eden Peker, ikinci bir tweet yayımlayarak ''Namussuzluk yapmayın, namussuzluk yapmayın. Benim anlatacaklarım dergilerde yazan gibi de olmaz, tüm detaylarıyla anlatırım. Namussuzluk yapmayın, adam gibi savaşın. Ben şehadet gömleğini giydim. Bundan sonrası ALLAH KERİM. LA GALİBE İLLALLAH!'' dedi.

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan Peker'in, gün içerisinde çok konuşulanlar listesinde bulunan 'Tecavüzcü pislik' etiketi sonrasında bu tweeti attığı da iddialar arasında.
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