Erbil’den operasyon mesajı

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu bugün Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.Açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin de hazır bulunduğu toplantıda, reform yasasının uygulanmasına ilişkin mekanizma ve kamu gelirlerinin adaletli dağıtımı konuları görüşüldü.





Toplantıda yerel gelirler ve ilgili bakanlıkların gelirlerinin maksimize edilmesi, kaynakların çeşitlendirilerek kamu yararına hizmet edecek şekilde yeniden organize edilmesi, bu konuda bakanlıklara düşen roller ele alındı.





Bakanlar Kurulu ayrıca parlamentoya sunulmak üzere hazırlanan ve Kürdistan Bölgesi’nde sigortacılık sektörünü düzenlemek ve denetlemek için Maliye ve Ekonomi bakanlıkları bünyesinde genel müdürlük kurulmasını öngören yasal düzenleme ile ilgili tasarıyı oyladı.





Rudaw'ın haberine göre ayrıca tarımsal ürün çeşitlerinin tescili, onayı ve korunmasını içeren Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığının denetiminde özel sektörün tohum ve fide üretimi ve ithalatını kapsayan düzenlemeye ilişkin tasarı da oylamaya sunuldu.





Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Hükumet Sözcüsü Cutyar Adil, hükumetin reform projesini ilgilendiren konuların ele alındığını söyledi.





Adil, gündemdeki diğer bir konu olan memur maaşları ile ilgili gecikmeye de değinerek, hükumetin bu konuda çalışma içerisinde olduğunu, en yakın zamanda tüm bakanlıklara gerekli ödemenin yapılacağını belirtti.





Erbil-Bağdat ilişkilerine de değinen Adil, önümüzdeki hafta bir heyetin Bağdat’a gideceğini aktardı.





Irak Hükümet Sözcüsü Adil, hükumetin başından beri tüm iç gelirlerin devlet hazinesinde toplanması ve eşit ve adil dağılımı için çalışma yürüttüğünü, hiç bir tarafın da buna karşı olmadığını hatırlattı.





Cutyar Adil, “Kürdistan Bölgesi hükumeti, Irak hükumetinin bütçe payını göndermesi için elindeki tüm mali verileri daha önce olduğu gibi şimdi de Bağdat’a sunmaya hazırdır” dedi.





Hükumetin iç gelirleri ile memur maaşlarını karşılamaya çalıştığını, hizmetler için ayırdığı harcamanın dışında diğer gelirleri memur maaşlarına ayırdığını belirten Adil, memur maaşlarındaki yüzde 21’lik kesintinin dönemsel olduğunu, önümüzdeki dönemde bu kısıtlamanın kaldırılacağını söyledi.





Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında Kürdistan Bölgesi toprakları içerisinde yaşanan çatışma ve bombardımanlara da değinen Adil, hükumet olarak defalarca operasyon bölgesinde sivillerin zarar gördüğü yönünde açıklama yaptıklarını hatırlattı.





Adil, şu ifadeleri kullandı:





“Biz Kürdistan Bölgesi hükumeti olarak defalarca zarar gören taraf olduğumuzu, özellikle Amedi, Şeladize bölgelerinde insanların göç etmek zorunda kaldığını, insanların işsiz kaldığını söyledik. Hem hükumet olarak ve hem de Irak hükumeti nezdinde hem Türkiye’ye ve hem de orada bulunan diğer güce kendi sorunlarını Kürdistan Bölgesi toprakları dışında çözmeleri çağrısında bulunduk. Biz halkımızın bundan daha fazla zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz. Hükumet olarak tavrımız nettir; hiç bir şekilde savaştan yana olmadığımız gibi bu çekişmenin bir tarafı da olmayacağız. Kürdistan Bölgesi topraklarını bu şekilde ihlal edilmesine de karşıyız ki bu da Irak hükumetinin de sorumluluğudur.”





Öte yandan Peşmerge Güçlerinin Kerkük’e dönüp dönmeyeceği konusunda bir soruya yanıt veren Cutyar Adil, “Peşmerge ile Irak ordusu arasında ortak koordinasyon merkezleri kurulmasına karar verildi. Bu çok önemli bir adım. Gelecekte ne olacağını şimdiden söylemek erken olur. Ancak şunu belirtebiliriz tartışmalı bölgelerdeki güvenlik boşluğunu gidermek için iki taraf arasında da kararlılık var” dedi.