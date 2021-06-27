Samanyolu Haber /Sağlık / Delta tehlikesi: DSÖ'ye göre aşı olunsa da maskeyle dolaşılmalı /27 Haziran 2021 12:01

Delta tehlikesi: DSÖ'ye göre aşı olunsa da maskeyle dolaşılmalı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Delta mutasyonuna karşı dikkatli olunması uyarısını yinelerken bu varyantın orijinal Covid-19’da çok daha hızlı yayıldığını duyurdu.

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DSÖ’nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao bir açıklama yaptı. CNBC’de yer alan habere göre; Dr. Simao, “İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler” dedi.

Dr. Simao, “Aşı tek başına koruma sağlamıyor. İnsanların sürekli maske takması ve havalandırılmış ortamlarda bulunması gerekiyor. El temizliğine önem verilmeye ve sosyal mesafeye devam edilmeli. Kalabalıklardan uzak durulmalı çünkü iki doz aşı olsalar da insanlar hastalığı bulaştırabilir” ifadesini kullandı.
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