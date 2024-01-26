Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti açıkladı: Başak Demirtaş İstanbul'dan aday mı? /26 Ocak 2024 14:57

DEM Parti açıkladı: Başak Demirtaş İstanbul'dan aday mı?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Başak Demirtaş'ın adaylık' açıklamasına yönelik soruyu yanıtladı.

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DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken, parti sözcüsü Ayşegül Doğan açıklamalarda bulundu. 

Doğan, halk oylamasının tamamlandığını ve 29 Ocak tarihinde Diyarbakır'da adayların tanıtılacağını açıkladı.

"BAŞAK DEMİRTAŞ BİR GÜN ADAY OLMAK İSTERSE..."
Doğan, Başak Demirtaş'ın İstanbul'da olası adaylığına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Başak Demirtaş bizim yoldaşımız. 14-28 Mayıs seçimlerinde sahalarda seçimler için çalıştı. Başak Demirtaş bir yerden siyasete dahil olmak isterse elbette bu DEM Parti'dir. Aksi şaşırtıcı olurdu bence. Başak Demirtaş'ın kendisi de net bir şekilde ifade ediyor zaten, 'partimizden bana böyle bir öneri gelmedi diyor ama partimizden bana bir öneri gelirse ben hazırım' diyor. Başak Demirtaş'ın orada şöyle bir vurgusu var; 'Barış ve demokrasinin önünü açacağımıza inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım' diyor. Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin bir açıklama, şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bizde bunu doğrusu hayretle izliyoruz. Evet, bir gün siyaset yapmak ve aday olmak isterse; olacağı adres tabii ki DEM Parti'dir."
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