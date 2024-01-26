Samanyolu Haber /Spor / Arda Güler Real Madrid'den gönderilecek mi; Kulüp başkanı kararını verdi /26 Ocak 2024 14:51

Arda Güler Real Madrid'den gönderilecek mi; Kulüp başkanı kararını verdi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, milli oyuncu Arda Güler'in başka bir takıma transfer olmasına izin vermediği iddia edildi.

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Real Madrid'de geleceği soru işareti olan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.   

İspanyol basını, nadiren süre alabilen milli futbolcu için gelen kiralama tekliflerinin bizzat Florentino Perez tarafından veto edildiğini yazdı.

Zar zor süre alsa da fiziksel kondisyonu yüzde 100 olan oyuncuya Ancelotti güvenini daha önce sunmuştu. Ondan sabırlı olmasını istemişti. "Zamanı geldiğinde oynayacaksın" dinelen Arda Güler şu an için rotasyonda İtalyan hocanın son tercihi durumunda.

Real Madrid bu şansı hiç bulamayan genç oyuncular da oldu. Bu yüzden İspanyol ekibi Arda'nın kendini hep hazır tutmasını ve o anı beklemesini istiyor.

FİZİKSEL ANLAMDA GÜÇLENMESİ İSTENİYOR
Süper Lig'den La Liga'ya geçişte Arda'nın fiziken zayıf kaldığı ortaya çıkmıştı. Bu yüzden idmanlara ve kendini geliştirmeye odaklanması, oynayıp oynamamayı bu kadar dert etmemesi isteniyor.

ANCELOTTI DE KALMASINI İSTİYOR
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda'nın en büyük destekçilerinden biri. Oyuncunun ne kiralık ne de transferle takımdan ayrılmasını istemiyor. Ancelotti de oyuncunun kalması yönünde görüş belirtti.

MODRIC İLE YENİLENMEYECEK
Planeta Real Madrid, önümüzdeki yaz Luka Modric'in sözleşmesini büyük ihtimalle yenilemeyeceğini yazarak bunun Arda Güler'in beklediği fırsat olacağını vurguladı.


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