Samanyolu Haber /Gündem / ÖSYM de vatandaşın sırtına bindi: Sınavlarına girmek artık lüks /26 Ocak 2024 14:46

ÖSYM de vatandaşın sırtına bindi: Sınavlarına girmek artık lüks

ÖSYM'nin sınav ücretlerine 2024 yılında fahiş zam yapmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu" dedi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) , altı ayda yaptığı sınavlardan yıllık gelirini yüzde 21.8 artırıp 1 milyar 257 milyon TL kazandı. Sınav ücretleri 2024 yılında yüzde 165 oranında zamlandı.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyla medya üzerinden tepki göstererek "ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu.

Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024’te 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak!" dedi.

"YURTTAŞA KURUŞ VERIRKEN ELİNİZ TİTRİYOR"
ÖSYM sınav ücretlerine yapılan zamla ilgili bu bonkörlüğü emekliye, memura, işçiye zam yaparken de gösterseydiniz diyen CHP milletvekili Murat Emir "Yurttaşa kuruş verirken eliniz titriyor. Bu ülkenin gençlerinin üniversite haylini dahi elinden alıyor, milyonlarca öğrenciyi yarıştırıp milyarlarca lirayı cebinize indirmenin hesabını yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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