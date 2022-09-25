Demirtaş’ın avukatlarından Gelecek Partisi’ne yanıt

Geçtiğimiz cuma günü görülen Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın davasında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun şikayetinden vazgeçmediği iddia edildi. Gelecek Partisi, iddiaları kabul etmeyerek, Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde kamu görevlisi olması nedeni ile resen açılan bir dava olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya Demirtaş’ın avukatlarından yanıt geldi.Avukatlar açıklamasında, Gelecek Partisine “Tüm şahsi davalar geri çekilmiş ise Sayın Demirtaş’ın yargılandığı ve Sayın Davutoğlu’nun da mağdur ve/veya şikayetçi/katılan olduğu davalar neden hâlâ Sayın Davutoğlu vekili tarafından takip edilmekte, mazeret dilekçeleri gönderilmekte ve bazı mazeret dilekçelerinde şikayetin devam ettiği belirtilerek müvekkilimiz Sayın Demirtaş’ın cezalandırılması talep edilmektedir” sorularını yöneltti.