Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş’ın avukatlarından Gelecek Partisi’ne yanıt /25 Eylül 2022 19:21

Demirtaş’ın avukatlarından Gelecek Partisi’ne yanıt

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Ahmed Davutoğlu'nun şikayeti konusunda yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Geçtiğimiz cuma günü görülen Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın davasında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun şikayetinden vazgeçmediği iddia edildi. Gelecek Partisi, iddiaları kabul etmeyerek, Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde kamu görevlisi olması nedeni ile resen açılan bir dava olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya Demirtaş’ın avukatlarından yanıt geldi.

Avukatlar açıklamasında, Gelecek Partisine “Tüm şahsi davalar geri çekilmiş ise Sayın Demirtaş’ın yargılandığı ve Sayın Davutoğlu’nun da mağdur ve/veya şikayetçi/katılan olduğu davalar neden hâlâ Sayın Davutoğlu vekili tarafından takip edilmekte, mazeret dilekçeleri gönderilmekte ve bazı mazeret dilekçelerinde şikayetin devam ettiği belirtilerek müvekkilimiz Sayın Demirtaş’ın cezalandırılması talep edilmektedir” sorularını yöneltti.
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