Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş: “Selo, Selo” diye kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlayıp duruyor /24 Nisan 2023 18:12

Demirtaş: “Selo, Selo” diye kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlayıp duruyor

7 yılı yakın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin Hakkari mitingine gönderdiği mesajında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Selo" hitabına yanıt verdi.

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisi hakkında, "Terörist Selo" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Kaybetmenin paniği ve korkusuyla, meydan meydan gezip, 'Selo, Selo' diye kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlayıp duruyor" yanıtını verdi.

Demirtaş, "Yapacağımız ilk iş, demokrasiyi büyüterek barışa katkı sağlamak, Kürt sorununu Meclis çatısı altında çözüme kavuşturmak için çalışmak olacaktır" dedi.  

Başak Demirtaş, eşinin mesajını Hakkâri’de düzenlenen Yeşil Sol Parti mitinginde okudu. 

Demirtaş'ın 'Selo' cevabı şöyle:

Şimdi kaybetmenin paniği ve korkusuyla, meydan meydan gezip, 'Selo, Selo' diye kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlayıp duruyor. Biriler, aslanları kafese kilitleyince çakalların ormanın kralı olacağını sanıyordu. Yanıldılar, yenildiler. Şimdi ormanın kralı, 14 Mayıs’ta sandığa gidecek olan sizlersiniz artık. Bizi öz vatanımızda köleliğe mahkum etmek isteyenlere Colemêrg halkından tüm siyasi tarihimizin rekor oyunu bekliyorum, rica ediyorum. Önce bu zulüm düzenini durduracağız, sonra da hep beraber yaralarımızı saracağız. 

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