Kılıçdaroğlu: Kayyım uygulamasına son vereceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Karslılarla bir araya geldi.







Yavaş ve İmamoğlu'nun ardından sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, "Kars'a da, Türkiye'ye de, dünyaya da bahar gelecek. Kılıçdaroğlu söz verince mutlaka yapar" dedi.







Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle oldu:





HİÇBİR FABRİKA SATILMAYACAK: Geliriniz düştü mü? Bizim sorunumuzu çözemedilerse yapacağımız şey değiştirmek. İktidarı değiştireceğiz. Daha güzel ve ahlaklı bir iktidar getirmek hepimizin görevidir. Kars'ta genç nüfus fazla ama doğru dürüst stadyumu yok. Genç kardeşlerime seslenmek isterim: Bulunduğunuz kentte hem iş bulmalı hem de huzur içinde yaşamalısınız. Erzurum da dahil olmak üzere Kars, Iğdır ve Ardahan'ı özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Nasıl üretilir göreceksiniz. Orta Doğu'da ve Kafkaslarda tarım alanındaki pazar 25 milyar dolar. Bu pazardan nasıl pay alınır göreceksiniz. Hiçbir fabrika satılmayacak.





KURBAN BAYRAMI'NDA HESABINIZDA 15 BİN TL İKRAMİYEYİ GÖRECEKSİNİZ: Bu ülkenin her karış toprağına demokrasiyi, barışı getireceğiz. Demokrasinin önündeki en büyük engel kayyum uygulamasına da son vereceğiz. Emekli kardeşlerim üzülmesinler; ben 2015 tarihinden bu yana bütün emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında en az asgari ücret kadar birer aylık ikramiye ödenmesini istedim ve savundum. Düşük verdiler. Bay Kemal'i cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Kurban Bayramı'nda hesabınızda 15 bin TL ikramiyeyi göreceksiniz. Ananızın ak sütü kadar helal parayı çekeceksiniz.





NOHUTU, MERCİMEĞİ DIŞARDAN ALIYORLAR: Herkes için adaleti getireceğiz. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapıp bütün köy okullarını açacağız. Nohutu, mercimeği dışardan alıyorlar. Değiştireceğiz bunu! Üreten Türkiye'yi, herkesin kazandığı Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz! Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzeni Türkiye'ye getireceğiz.