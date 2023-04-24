Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 'kara para' cenneti oldu /24 Nisan 2023 23:00

Türkiye 'kara para' cenneti oldu

Türkiye’yi gri listeye sokan kara paranın aklanmasıyla mücadelede gösterilen zafiyet, MASAK’ın verilerine de yansıdı. MASAK’a 2022 yılında yapılan bildirimlerin 2018 yılına oranla yüzde 79 artarak 439 bin 815’e ulaştığı ortaya çıktı. Vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatma en fazla bildirimde bulunulan suçlar oldu.

SHABER3.COM

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) verileri, kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik dramatik tabloyu ortaya koydu. 2022 yılında MASAK'a para aklamayla ilgili 422 bin 386, terörizmin finansmanıyla ilgisi ise 2 bin 936 bildirimde bulunuldu. MASAK’a yapılan bildirim sayısı 2022 yılında 2018 yılına oranla yüzde 79 arttı.

Yurtdışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve onunla bağlantılı olarak gazetecileri, siyasetçileri, iş insanlarını da kapsayan kara para aklama gerçeği, Türkiye ekonomisine çarpıcı şekilde yansıdı. MASAK’a 2022 yılında aklama suçuna yönelik yüz binlerce bildirim yapıldı.

YÜZ BİNLERCE İHBAR

Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının önlenmesi, tespiti ve bunlarla ilgili bilgi toplamak ve bu bilgileri ilgili makamlara iletmekle görevli olan MASAK, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da fazla mesai yaptı. 2022 yılında MASAK, toplam 439 bin 815 bildirim aldı. Bildirimlerde geçen kişi sayısı ise 482 bin 129 oldu. Kurula 2022 yılında yapılan şüpheli işlem ihbarlarının 422 bin 386’sının, “Aklama veya ilgili öncül suçlar”, 2 bin 936’sının ise “Terör veya terörizmin finansmanı” ile ilgili olduğu bildirildi.

En fazla şüpheli işlem bildiren kurumun ise 314 bin 700 bildirim ile bankalar olduğu belirtildi. Bankaların ardından ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, 74 bin 513 bildirim ile ikinci sıraya yerleşti. Kripto varlık sağlayıcılar tarafından yapılan bildirim sayısı ise kayıtlara, 20 bin 569 olarak geçti.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLK SIRADA

2022 yılında yükümlüler tarafından yapılan şüpheli işlem bildirimlerinin suç kategorisine göre dağılımı da dikkati çekti. Şüpheli işlem bildirimlerine konu olan suçların oransal dağılımı şöyle kaydedildi:

>> Vergi Kaçakçılığı ve Vergi Kaçırma: Yüzde 41

>> Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynatma: Yüzde 37

>> Başkası Hesabına işlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi: Yüzde 12

>> Dolandırıcılık/Nitelikli Dolandırıcılık: Yüzde 7

>> Lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri: Yüzde 2


DRAMATİK ARTIŞ

MASAK’ın 2018-2022 döneminde aldığı bildirimlerin yıllara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

>> 2018: 245 bin 937

>> 2019: 226 bin 222

>> 2020: 250 bin 597

>> 2021: 515 bin 627

>> 2022: 439 bin 815

TÜRKİYE GRİ LİSTEDE

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda Ekim 2021’de Gri Liste’ye alındı. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda çeşitli taahhütlerde bulunulsa da Nisan 2023 yılı itibarıyla Türkiye, halen Gri Liste’den çıkartılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye 'kara para' cenneti oldu Sonraki Haber >>

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak okuyabildi

İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak okuyabildi

[Harun Tokak] Bayram

[Harun Tokak] Bayram

Erdoğan için yollar kapandı, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

Erdoğan için yollar kapandı, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:54:59