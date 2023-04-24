Samanyolu Haber /Gündem / Demirören Medya’yı satıyorlar /24 Nisan 2023 23:10

Demirören Medya’yı satıyorlar

Medya kulislerinde, TV100’ün sahibi Necat Gülseven’in Demirören Medya’yı almaya hazırlandığı iddia ediliyor.

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 Demirören Grubu’nun bir süredir medyadan çekilmek istediği dillendiriliyordu. Geçen hafta Gülseven’in, bulunduğu bazı yerlerde Habertürk’ü satın alacağını söylediği de ileri sürülmüştü.

Demirören Medya Grubu’nun satılacağı iddiaları geçtiğimiz aylarda da gündeme gelmiş ancak yalanlanmıştı.


Medya kulislerinde konuşulan bir iddiaya göre; TV100’ün de bünyesinde bulunduğu 3N Medya Grubu, Demirören Medya’yı satın almaya hazırlanıyor. Serbestiyet’te yer alan haberde, 3N Medya Grubu’nun sahibi, iş insanı Necat Gülseven’in, bir süredir medyadan çekileceği söylentileri dolaşan Demirören Grubu’yla temasa geçtiği iddia ediliyor. Gülseven aynı zamanda şarkıcı Ebru Yaşar’ın eşi olarak da tanınıyor.

Ocak ayında da Demirören Medya’nın Tosyalı Holding’e satılacağı iddiası gündeme gelmişti. Tosyalı Holding iddiayı yalanlarken, Demirören Grubu iddiayla ilgili hukuki süreç başlattığını açıklamıştı.

TV100’ün sahibiyle ilgili son iddia Oda TV’de  CHP kulislerinin yer aldığı “Hürrem Elmasçı” müstear isimli köşede yayımlandı. “Hürrem Elmasçı” geçen hafta Çarşamba günü (19 Nisan) yayımlanan yazısında Gülseven’in bir süredir, bulunduğu bazı yerlerde Habertürk’ü alacağını söylediğini iddia etti. Yazıda aynı zamanda Habertürk’ün sahibi iş insanı Turgay Ciner’in de bir süredir Habertürk’ü satarak medyadan çekilmeyi düşündüğü iddia edildi.

NECAT GÜLSEVEN EMANETÇİ Mİ?

TV100 ve sahibi Gülseven’le ilgili son günlerde tekrar dillendirilmeye başlayan bir diğer iddia ise, Gülseven’in TV100’ün gerçek sahibi değil “emanetçi” olduğu. Ocak ayında gazeteci Uğur Dündar’ın TV100’deki ilk programına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuk olmuş ve programa Kılıçdaroğlu’nun yayını sırasında ekrana verilen SADAT alt bant reklamı damgasını vurmuştu.

Olayın ardından Gülseven’in, Alaattin Çakıcı ile fotoğrafları da gündeme gelmişti. Gülseven, yayından iki gün sonra Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi’nde görüşerek, yayın sırasında SADAT reklamı yayımlanmasının teknik bir hatadan kaynaklandığını söylemişti.
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