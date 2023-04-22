Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş’tan ‘soğan alacak paranız yoksa 1 milyon 200 bin TL’ye TOGG var’ paylaşımı /22 Nisan 2023 12:19

Demirtaş’tan ‘soğan alacak paranız yoksa 1 milyon 200 bin TL’ye TOGG var’ paylaşımı

Selahattin Demirtaş, üzerinde “Kuru soğan 30 TL. Alacak paranız yoksa 1 milyon 200 bin TL'ye TOGG var. Sahibinden hiç üretilmemiş" yazılı etiketi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yüksek enflasyona ve hayat pahalılığına dikkat çeken bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

6 yılı aşkın Edirne F Tipi Cezaevi’ne tutuklu bulunan Demirtaş, “Bu ürün size pahalı mı geldi?” etiketlerini hazırladığı için gözaltına alınıp serbest bırakılan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyunlu’ya gönderme yaptı.

Demirtaş, iletisine Mahir Akkoyun’u etiketleyerek, “Biz de burada, imkanlarımız ölçüsünde etiket yapabiliyoruz nihayetinde Olmuş mu Mahir?” diye sordu.

Demirtaş Twitter hesabından paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kuru soğan 30 TL. Alacak paranız yoksa 1 milyon 200 bin TL’ye TOGG var. Sahibinden hiç üretilmemiş. Oy kullanırken aklında olsun”


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