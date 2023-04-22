Samanyolu Haber /Gündem / Depremde can kaybı sayısı 50 bin 783'e yükseldi /22 Nisan 2023 12:29

Depremde can kaybı sayısı 50 bin 783'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin sayısı 50 bin 783'e yükseldi. Bakan Soylu, ölenlerin 7 bin 302'sinin göçmenler olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

Soylu, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde can kaybının 50 bin 783'e yükseldiğini açıkladı. Soylu, ölenlerin 7 bin 302'sinin göçmenler olduğunu söyledi.

Açıklama yapan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Başından itibaren adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var. Burada göçmen olup vefat eden 7302 kişi var. Toplamda vefat sayısı 50 bin 783."
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