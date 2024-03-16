Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'dan Barış Konferansı'na mesaj: Erdoğan ve Öcalan'ı işaret ettiler /16 Mart 2024 21:07

Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'dan Barış Konferansı'na mesaj: Erdoğan ve Öcalan'ı işaret ettiler

Barış Konferansı'nda Demirtaş ve Mızraklı'nın mesajı okundu. Mesajda barışın muhatabı olarak Öcalan ve Erdoğan gösterildi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesinin düzenlediği “Kürt Sorununda Çözüm ve Barış Konferansı”na mesaj gönderdi.

ÖCALAN VE ERDOĞAN'I İŞARET ETTİLER

Çözüm sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini belirten Demirtaş ve Mızraklı, müzakerenin muhatapları olarak PAbdullah Öcalan ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a işaret etti.

"Kürt sorununun çözümü, resmi olarak bir masa etrafında konuşulacaksa -ki bizce gecikilmeden konuşulmalıdır- masada Türkiye Cumhuriyeti devletini temsilen Hükümet olmak zorundadır. Hükümet de bugün itibarıyla Sayın Erdoğan şahsında temsil edildiğine göre, bu işin birinci muhatabı Sayın Erdoğan'dır. Yine geçmiş deneyimlerden bilinen, kabul gören ve devletin de resmi hafızasında meşruiyeti kayıt altına alınmış Sayın Öcalan bir başka muhataptır."

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNMAYA HAZIRIZ"

''Konuşarak, tartışarak varılacak adil bir uzlaşmanın sonucunda onurlu bir barışın kurulmasından yanayız'' denilen mesajda muhatapların yanında Meclis'in ve çeşitli toplumsal kesimlerin de görev üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

''Böylesine köklü ve grift bir sorun iki şahsiyetin tek başına çözebilecekleri bir mesele de değildir. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisinin bizzat kendisi, Meclis'teki tüm siyasi partiler, Kürt siyasi partileri, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, aydınlar, kadın hareketleri, sendikalar, barolar gibi tüm toplumsal yapılar da konunun tarafı ve muhatabıdırlar. Onurlu, adil barışa inanan herkes bu sürecin aktif katılımcısı, yürütücüsü ve sahibi olmak zorundadır. Başka türlü, bu zorlu meselenin altından kalkılamaz. Bizler de Kürt siyasetçiler olarak, karşı karşıya olduğumuz tüm adaletsizliklere rağmen; rövanşist, intikamcı duygulara teslim olmak yerine, halkımızın hak ettiği onurlu barış uğruna her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.''
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