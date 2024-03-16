Samanyolu Haber /Gündem / Kocaeli'de genç kadına sokak ortasında infaz /16 Mart 2024 21:15

Kocaeli'de genç kadına sokak ortasında infaz

Kocaeli'de işe giden Gülhan Esen, başından vurularak öldürüldü. Üç mermi ile vurulan 7 aylık evli Esen'in katleden kişi kayıplara karıştı.

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Kocaeli'de sabah işe giderken kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla başından vurduğu 7 aylık evli Gülhan Esen (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ARAÇTAN İNİP ATEŞ AÇTI

Olay, saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli, kaçtı.

DAHA YEDİ AYLIK EVLİYDİ

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrollerinde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülhan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, 7 ay önce evlendiği öğrenilen Esen'in cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Genç kadının 7 ay önce evlendiği ve 3 ay önce bir lojistik firmasında işe başladığı belirtildi.
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