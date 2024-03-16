Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na Kur'an gösteren kadına soruşturma /16 Mart 2024 21:43

İmamoğlu'na Kur'an gösteren kadına soruşturma

İstanbul Valiliği, Kur'an-ı Kerim ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden vatandaşla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, vatandaşın soruşturma dosyalarının bulunduğu ve 2022'de bir süre tutuklu kaldığının tespit edildiği aktarıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabının açılışında bir konuşma yaptı.

İmamoğlu’nun konuşmasının bir bölümünde, elindeki Kuran-ı Kerim’i kaldıran yaşlı bir kadın “Başkanım bakar mısınız? Elimde Kuran-ı Kerim var. Kuran sizi çarpacak. Yalancı” diye bağırmaya başladı. Provokatif eyleme, alanı dolduran vatandaşlar yuhalayarak tepki gösterdi.

İMAMOĞLU: ALLAH YARDIM ETSİN ONA

Kalabalığı sakin olmaya davet eden İmamoğlu, “Bana hediye etmek istersen alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Ablamız, aldanmış bir ablamız. Elinde Kur’an-ı Kerim'le iftira atmak, günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Mübarek Ramazan ayında, Allah ona yardım etsin. Bu arkadaşlar, bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Eline Yüce Kuran'ı alıp, onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin. Ama onlar aldanmış. Biz onları da kurtaracağız. Bu millet onları da kurtaracak. Onlar aldanmış zavallılar. Allah yardım etsin ona, ne diyeyim” sözleriyle tepki gösterdi.

VALİLİK: BİR SÜRE TUTUKLU KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nu protesto eden kadınla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında "Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında, (B.K) adlı vatandaşın elindeki Kur’an-ı Kerim’i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde (B.K) adlı şahsın 'Tehdit, hakaret, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali' suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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