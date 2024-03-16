Beşiktaş evinde Antalyaspor'a yenildi hasret üç maça çıktı

Ligde beş maç sorna deplasmanda galip gelen Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, son üç maçından da yenik ayrılan Beşiktaş 46 puanda kaldı.





İlk yarı Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.







Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 2-1 Antalyaspor'un galibiyeti ile sonuçlandı.





Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.





Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, 840 gün sonra rakip olarak geldiği Dolmabahçe'de gülen taraf oldu. Üçüncülük yarışında yara alan Beşiktaş bu sonuçla ligde üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Antalyaspor maçından önce Galatasaray'a evinde 1-0 ve Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenilmişti.Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 46. dakikada Ernest Muçi'den geldi. Beşiktaş'ta 90+11. dakikada Milot Rashica, kullandığı penaltıda topa iki kez temas ettiği için ağlara giden top gol değeri kazanmadı.Antalyaspor, maçın hemen başında öne geçti. Ramzi Safuri'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Bünyamin Balcı, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.Konuk ekip, penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Gedson Fernandes'in, Bahadır Öztürk'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Burak Pakkan, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Adam Buksa'nın yaptığı vuruşta Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.Beşiktaş, ikinci yarıya hızlı başladı. İkinci yarının başlamasından 16. saniye geçtikten sonra Ernest Muçi'nin golü farkı bire indirdi. Hızlı gelişen atakta Milot Rashica'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ernest Muçi, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Helton Leite'nin yanından ağlara gönderdi.Beşiktaş'ın uzatmada kazandığı penaltıda Milot Rashica, yaptığı vuruşta topa iki kez temas ettiği için ağlara giden vuruşu gol değeri kazanmadı.Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu an Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Sergen Yalçın, uzun bir süre sonra Tüpraş Stadı'na çıktı.Siyah-beyazlı takımın 2021-2022 sezonunda istediği performansı sergileyememesinin ardından yollarını ayırdığı Yalçın, Dolmabahçe'de son olarak 27 Kasım 2021'de yedek kulübesinde yer almıştı. Sergen Yalçın, 840 gün sonra bu kez rakip teknik adam unvanıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etti.Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Antalyaspor karşılaşmasında kadroya alınmadı. Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Masuaku kart cezaları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Al-Musrati ise sakatlıkları sebebiyle müsabaka kadrosunda bulundu.Siyah-beyazlı oyuncular, epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla maç öncesinde sahaya mor gözlüklerle çıktı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada futbolcular, mor gözlükleri takarak Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.