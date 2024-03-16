Samanyolu Haber /Gündem / Devlet hastanesinde acil servis boşaltıldı, hasta kabulü durduruldu /16 Mart 2024 23:27

Devlet hastanesinde acil servis boşaltıldı, hasta kabulü durduruldu

İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne zehirlenme belirtisi ile getirilen 2 işçinin tedavisi sırasında hastanedeki bazı kişilerde de zehirlenme belirtilerinin ortaya çıkması üzerine 'acil servis' boşaltılarak hasta kabulü durduruldu. Hastanede temizlik çalışması başlatılırken, izole hastaların nakline kadar serviste hizmetlerin durdurulduğu öğrenildi.

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İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne saat 19.30 sıralarında kimyasal ilaçlama yaparken yüzleri kızaran ve zehirlenme belirtileri görülen 2 işçi getirildi.

İşçilerin acil serviste işlemleri yapılırken, serviste bulunan diğer bazı hastalarda da yüz ve göz kızarıklıkları görüldü. Bunun üzerine acil servis doktorlarına haber verildi.

Acil serviste muayene için gelen hasta ve yakınları bunun üzerine kısa sürede tahliye edilirken, işçiler ve yanında bulunup etkilenenler 'izole hasta' olarak karantina odasında müşahede altına alındı. Ayrıca hastaların daha gelişmiş hastanelere sevk edilmesi kararlaştırıldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ ÖZEL KORUYUCU KIYAFET GİYDİ

Görevliler acil serviste temizlik ve havalandırma çalışması yaparken, sevk edilen ambulanslarla kimyasal ilaçlardan zehirlenenler çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastaların sevki için görevlendirilen ambulanslardaki sağlık görevlilerinin özel koruyucu kıyafet giydikleri görüldü.

Zehirlenen hastaların başka hastanelere nakli sırasında hastanenin bahçesine sivil araç girişi tamamen durduruldu. Görevliler, görüntü alınmasını engellemeye çalışırken Devlet Hastanesi'nde bahçede bekletilen hasta ve yakınlarının daha sonra servise alınacağı açıklandı.

"TEDBİR AMAÇLI DIŞARI ÇIKARDIKLARINI SÖYLEDİLER"

Diş tedavisi için gelen Bekir Gök, “Hastaneye geldim. Kayıt almadıklarını söylediler. Nedenini sordum, zehirlenen kişiler olduğunu belirterek içeridekileri çıkarmaya başladılar. Güvenlikçilere sordum, tarım ilacından zehirlenenler içeride bekledikleri için yanlarında bulunanları doktorlar tedbir amacıyla dışarı çıkarttıkları söylediler. Şu anda muayene yapmıyorlar. Acilde şu anda hiçbir hizmet yok" dedi.
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