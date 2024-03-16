Trump’a eski yardımcısı Pence’den şok:

Bold Medya'da yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, yardımcılığını yaptığı eski Başkan Donald Trump’a gelecek seçimde destek vermeyeceğini duyurdu.



Cumhuriyetçi Parti’den başkan adaylığını açıklayan ancak ön seçimin başlamasını beklemeden adaylıktan çekilen eski Başkan Yardımcısı Pence, Fox News’a kasım ayında yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



2017-2021 arasında Donald Trump’ın Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mike Pence, ‘bu yıl Donald Trump’a destek vermeyecek olmasının sürpriz olarak algılanmaması gerektiğini’ ifade etti.



Özellikle Kongre baskını nedeniyle Trump’ı sert şekilde hedef alan Pence, “Kendisini Anayasa’nın üzerinde konumlandıran birinin ABD başkanı olmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.



Seçimde yapacağı tercihi ‘kendine saklayacağını’ kaydeden Pence, Cumhuriyetçi olduğu için Başkan Joe Biden’a da oy vermeyeceğini söyledi.



Kongre’nin Cumhuriyetçi üyelerinin birçoğu tek aday kalan Trump’a desteklerini açıklamış durumda. Ancak Trump’ın yönetiminde yer alan bazı önemli isimler eski patronlarına destek vermeyeceklerini duyurmuştu.



Pence ile Trump’ın arası, Başkan Biden’ın kazandığı 2020 seçim sonuçlarının Kongre’de onay sürecinde açıldı. Pence, Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre baskını sırasında içeride saklanmak zorunda kalmıştı.