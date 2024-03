İşte emeklilerin bayram ikramiyelerini alacağı tarih

Bizler sevdiklerimizle, yakınlarımızla yol arkadaşlarımızla iftar sevincini paylaşıyoruz ancak şu an Gazze'de kelimelerin kifayetsiz bir insani dram yaşanıyor. Yemen, Suriye, Sudan, Türkistan, Afganistan başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki bu ülkelerde vatandaşlarımız zor günlerden geçiyor.





Aylık 538 lira ödeme yapılan düzenleme ana muhalefet başvurusuyla iptal edildi. 2 milyona aşkın kamu görevlisi 345 lira daha az aylık alacak. Memurumuzun 8 bin 880 lira kaybı anlamına geliyor. Muhalefet bunları anayasa mahkemesine götürüp budamaya çalışıyor. Meydanlarda atıp tutuyorlar ama mahkeme kapılarını aşındırmaktan da geri durmuyorlar. Bu yanlışların sorumlularına gereken cevabı vermelisiniz.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2-5 Nisan tarihlerinde yatırılacağını duyurdu.Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:Ramazanın gelmesiyle milletimizin Gazze'ye ve diğer mazlum coğrafyalara yardımlarını artırdığını görmekten memnunum. Çalışma hayatına henüz çok geniş yaşlarında İETT'de işçi olarak başladım, evinin geçimini kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ter döken bir emekçinin nasıl bir mücadele verdiğini biliyorum; emeğinin karşılığını hakkıyla almanın da öneminin şuurundayız.İzinden gittiğimiz atalar da işçinin hakkının verilmesi konusunda hep özenle davranmışlardır. Tarihimize ve kültürümüzde birçok örnek uygulama vardır. Biz de görev aldığımız her yerde çalışanların hakkının teslimi için çaba harcadık. 1977 yılındaki menfur olayının sembolü olarak anılan günü, resmi tatil ilan ederek işçilerimizle dayanışmamızı gösterdik. Son zamanlarda salgından, savaşlara, krize ve depremlere rağmen bundan taviz vermedik. 2024 yılında da bu hassasiyetimizi devam ettiriyoruz. Krizlerin yol açtığı mali yükü en az şekilde çalışanlara yansıtma gayretindeyiz. Asgari ücret 17 bin TL oldu. Böylece, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış oldu, desteği de 700 lira yaparak ödemeyi sürdürdük.Memur aylıklarında da enflasyon farkıyla yüzde 50'ye yakın bir artış yaptık. Katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin şartlarında da önemli düzenlemeler yaptık, ikramiye ile emeklilere bayram sevinci yaşattık, her bir emekliye tek seferlik 5'er bin TL ödeme yaptık. Bu yıl da ikramiyede yüzde 50 artış yaptık. 2-5 nisan tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatıracağız.Emeğin karşılığı kadar emeğin müdafaası da önemli, bu dönemde sendikalar rahat bir nefes aldı. Memurlarda sendikalaşma yüzde 74 oldu, her toplu görüşmede yeni imkanlar getirerek memurların haklarını iyileştirmeyi sürdürüyoruz. Her olumlu adımda olduğu gibi burada da muhalefetin engellemeleri var.3600 ek gösterge ile 5.3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık, tüm kamu çalışanlarının göstergelerini 600 puan artırdık, yardımcı hizmetler çalışanlarına da ilk kez ek gösterge verdik. Kapsamını genişletme sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz.Çalışma meclisi toplantısını en son 2019 yılında emek dünyamızın tüm temsilcileriyle yaptık. Gelecek Yüzyılı temalı 13. toplantıyı yapmayı planlıyoruz."