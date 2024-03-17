Samanyolu Haber /Gündem / Mönchengladbach’taki iftardan yükselen anlamlı mesaj: "Birlikte harika görünüyoruz!" /17 Mart 2024 00:14

Mönchengladbach’taki iftardan yükselen anlamlı mesaj: "Birlikte harika görünüyoruz!"

Ramazan’ın gönülleri saran huzuru, farklı din ve kültürleri bu sefer Mönchengladbach’ta kucakladı. Birbirinden renkli anların yaşandığı iftara verilen birlik ve beraberlik mesajı damga vurdu.

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Mönchengladbach, Viersen ve Willich şehirlerinde eğitim, kültür, dialog ve insani yardım faaliyetleri yürüten Mosaik am Niederrhein e.V.  Derneği ile Mönchengladbach Evangelische Kirchengemeinde’nin ortaklaşa organize ettiği iftar programı 100’ü aşkın misafirin katılımıyla gerçekleşti.
DİYALOG İFTARINA BÜYÜK İLGİ
Katılımcılar arasında NRW Meclis üyesi Jochen Klenner, Mönchengladbach ve Viersen göçmen müslüman kurumlarından sorumlu polis şefleri Heinz-Willi Schinken ile Thomas Staar ve Mönchengladbach belediyesinden çok sayıda isim de vardı.   Derneğin yönetim kurulu başkanının açılış konuşmasının ardından Evangelische Kirchengemeinde’den Papaz Stephan Dedring söz aldı. Artık geleneksel hale gelen iftara ev sahipliği yaptıkları için ne kadar mutlu olduklarını belirten Papaz Dedring, Ramazan ayının kendileri için de ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.  


Eyalet milletvekili Jochen Klenner ise konuşmasında Mosaik am Niederrhein e.V. Derneği’nin logosundaki mozaik desenini göstererek “İşte bizler de bu mozaiğin parçaları gibiyiz. Farklı renkte olabilir fakat birlikte harika görünüyoruz” dedi. Klenner ayrıca “Beraber uyum içinde yaşamanın ne denli güzel bir şey olduğunu bugün burada hep birlikte görüyoruz” ifadelerini kullandı.
DİŞ KİRASIYLA TANIŞTILAR
İftar saatinde okunan ezanla oruçlar açıldı. Birlekte yenen iftar yemeğinin ardından dua yapıldı. Misafirler için programda diş kirası sürprizi de vardı. Konuklara ilk önce diş kirasının ne olduğu anlatıldı. Ardından da her bir misafire diş kiraları takdim edildi.   Almanya’da yaşayan farklı din, kültür ve ırklardan insanları bir araya getiren iftarda yaşananlar bunlarla sınırlı kalmadı. Gecenin renkli görüntüleri arasında, katılan bütün misafirlerin isimlerinin salonda hazır bulunan kaligrafist tarafından canlı olarak yazılması ve misafirlere hediye edilmesi de vardı.
Gecenin sonuna gelirken, gönüllü olarak iftar organizasyonunda yer alan ve yemek hazırlayan mutfak ekibi sahneye davet edildi. Dernek başkanı her birine gül takdim ederek teşekkürlerini sundu. Bu jest, salonda bulunan misafirler tarafından da büyük alkış aldı.

Bu harika iftar programı barış duasıyla son buldu. Salon çıkışında bulunan misafir anı defterine katılımcılar birbirinden güzel mesajlar yazarak memnuniyetlerini dile getirdiler.
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