Samanyolu Haber /Spor / Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e övgü: Onun gibisini görmedim /17 Mart 2024 00:34

Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e övgü: Onun gibisini görmedim

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Granada maçında yarı sahadan çektiği ve direkten dönen şutu değerlendirdi. Ancelotti, "Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler’in 4-2 kazanılan Granada maçında yarı sahadan çektiği ve direkten dönen şutu değerlendirdi.

Arda’nın büyük bir yetenek olduğunu söyleyen Ancelotti, “Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim” ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Ancelotti, “Arda’nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol” dedi.

ORTA SAHADAN DİREĞİ NİŞANLADI

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Osasuna’yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Real Madrid’de Arda Güler, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcunun son anlarda orta sahadan attığı bir şut direkten döndü. İspanya La Liga’nın 29. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu. Estadio El Sadar’daki maçı Real Madrid 4-2’lik skorla kazandı.

Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior ile öne geçti. Osasuna, bu gole 7’de Ante Budimir ile cevap verdi. Real Madrid, 18’de Dani Carvajal’in attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Real Madrid, 61’de Brahim Diaz ve 64’te Vinicius Junior’un attığı gollerle durumu 4-1’e getirdi. Osasuna’da Iker Munoz, 90+1’de attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Real Madrid’de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, son anlarda orta sahadan şansını denedi. Arda Güler’in bu şutu direkten geri döndü. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde 72 puana yükseldi. Las Palmas, 36 puanda kaldı. Real Madrid, La Liga’nın bir sonraki haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Osasuna, Almeria deplasmanına gidecek.
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