Özgür Özel: Hesabını hep beraber soracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Kepez ilçesindeki miting alanında düzenlenen "Büyük Antalya Buluşması"nda konuştu.



Emeklilerin Türkiye'nin en acıklı türküsünü söylediğini ifade eden Özel, emeklilerin büyük bir kısmının 10 bin lira maaşa mahkum olduğunu kaydetti.



"EMEKLİLER MEYDANA ÇIKINCA..."



Emeklilerin 31 Mart'ta kaybettiklerini sandık başında aramaya gideceğini dile getiren Özel, "1,5 aydır 'emekli kart çıkartalım' diyorum. Emekli maaşına yapılacak 7 bin lira seyyanen zammın dışında elektrik, su, telefon ve doğal gaz faturalarında emeklilere yüzde 40 indirim yapılsın talebinde bulundum. Emekliler meydana çıkınca şimdi 'emekli kart hazırlığı yapıyoruz' diyorlar. Emekliye yapılanların hesabını hep beraber soracağız" dedi.



"1 MİLYON ÖĞRETMEN ATAMA BEKLİYOR"



Kendisinin öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olduğunu anlatan Özel, Türkiye'de 1 milyon atama bekleyen öğretmen olduğunu vurguladı.



"MÜLAKAT KALDIRILMALI"



Özel, insan ayırmak ve haksızlık olan mülakatın kaldırılması gerektiğini ifade etti.



Antalya'nın önemli bir narenciye üreticisi kent olduğuna dikkati çeken Özel, "Antalya halinden 20 liraya çıkan portakal, Ankara'da 45 liraya satılıyor. Limonun kilosu 11 liradan Antalya halinden çıkarken Ankara'da 30 liraya satılıyor. Mazot masrafı nedeniyle çiftçi para kazanamaz oldu, narenciye zaman zaman dalında kaldı. Narenciye üreticisine sahip çıkılmalı" diye konuştu.



“HALK SÜT VE BEBEK BEZİ DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Antalyalıların ucuz su içmeye devam edeceğine işaret eden Özel, "Halk süt ve 6 aya kadar bebeklere bez dağıtmaya devam edeceğiz. Adayımız Muhittin Böcek, Antalya'da 15 kreş açtı, 5 yıl sonra karşımıza geldiğinde Antalya'daki kreş sayısı 50 olacak. Sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. CHP olarak Antalya'yı 5 yıl daha yönetmek isteyen, partimiz ve halkın güvenini kazanmış Yörük delikanlısı Muhittin Böcek'i Antalyalılara emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.



Muhittin Böcek'in bütün Antalyalıların başkanı olduğunun altını çizen Özel, şunları kaydetti:



"Muhittin başkan insan ayırmaz, parti ayırmaz. Muhittin Böcek Antalya İttifakı'nın adayıdır. Karşımızdaki ittifaka karşı bir umut ittifakını hayata geçirdik. Bu ittifakın renkleri ay-yıldızlı al bayrağımızın renkleridir. Bu ittifak milli takım gol atınca sevinen, Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca onlarla birlikte ağlayanların ittifakıdır. Bu ittifak 10 bin lira emekli maaşına isyan eden, siftahsız dükkan kapatan esnafın, köylünün, emekçinin ittifakıdır. Muhittin başkan kazanacak Türkiye İttifakı kazanacak."



Özel, konuşmasının sonunda partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek vatandaşlardan destek istedi.



Özel, Antalya programı kapsamında Kepez Spor Kompleksi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.



Özel, Antalyalılarla iftar programında buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.



İftar sofralarında siyaset yapılmaması gerektiğini dile getiren Özel, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin üçüncü gününde gittiği Hatay'da Antalya Büyükşehir Belediyesinin bugün iftarda olduğu gibi orada da binlerce kişiye sıcak yemek dağıttığını gördüğünü kaydetti.



Ramazanın sadece aç kalmak ya da su içmemek anlamı taşımadığına dikkati çeken Özel, "Midenin orucunun yanı sıra dilin, kulağın, zihnin de orucu var. Dil kötü söz söylemeyecek, kulak kem sözleri duymayacak, dedikoduyu dinlemeyecek, zihin ise geleceğe yönelik en müspet duygularla iyi şeyler hayal edecek. Antalya'nın geleceği için iyi şeyler hayal edenlerin muvaffak olmasını temenni ediyoruz." dedi.



FİLİSTİN MESAJI



Ramazan ayının İslam coğrafyasına, Türkiye'ye ve bütün dünyaya barış getirmesini dileyen Özel, şöyle konuştu:



"Filistin'e yönelik İsrail'in saldırıları neredeyse 3. ayını doldurdu. Filistin'de binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Filistin'de kalıcı bir ateşkes, barış diliyoruz. Filistin davasına, ülkenin ilk ve doğal lideri Yaser Arafat ile ilişki kuran Bülent Ecevit'in sahiplendiği gibi bir kez daha sahipleniyoruz. Filistin ile dayanışmayı göstermek İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla olur. İsrail ile bugün birilerinin evlatları, akrabaları, yandaşları düzenli ticaret yapmaktadır. Bunu kim yapıyorsa, Filistinli çocuklara patlayıcı olarak gidecek gübreleri kim taşıyorsa, İsrail'in ticaretini kim ayakta tutuyorsa Filistin'e ihanet ediyordur."



İftar programına Özel'in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı.